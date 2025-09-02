Firenze, Felicia Kingsley presenta il suo libro ‘Scandalo a Hollywood’

Firenze, 2 settembre 2025 - Torna a Giunti Odeon la regina indiscussa del romance Felicia Kingsley che presenta ‘Scandalo a Hollywood’ (Newton Compton Editori - Anagramma, pagine 480, €9,90, in libreria dal 26 agosto). L'autrice dialogherà con Serena Dottore Giachino. Appuntamento mercoledì 3 settembre, alle ore 16 da Giunti Odeon in Piazza degli Strozzi, 2. Molto avvincente la trama del romanzo. Sofia Cortez sogna da sempre di lavorare come giornalista d'inchiesta nella redazione di un grande quotidiano. La dura realtà, però, la costringe alla scrivania di «Hollywood e dintorni», una testata sull'orlo del fallimento che, per non perdere gli sponsor, le chiede di occuparsi di ciò che lei più detesta: il gossip. Hayden West, meglio noto come Wild Wild West, invece, del gossip è il re: tutte le celebrità lo temono, non c'è segreto che gli si possa nascondere, sa sempre tutto prima di tutti e UnHolywood, il suo libro scandalistico, è in testa a tutte le classifiche. Rivali storici dai tempi dell'università, Hayden e Sofia conducono vite opposte e parallele che, però, s'incrociano di nuovo quando si ritrovano a inseguire la stessa notizia: la competizione spietata si riaccende al primo sguardo, scatenando una sfida all'ultimo scoop. Sotto i riflettori di Hollywood, tra un party esclusivo e un'indagine al limite della legalità, Hayden e Sofia potrebbero rendersi conto che allearsi è più utile che combattersi... e che le scintille tra loro rischiano di diventare un incendio. L'autrice:Felicia Kingsley è una scrittrice di romanzi rosa italiana. Lavora come architetto, professione che alterna alla scrittura. Ha esordito con il romanzo Matrimonio di convivenza, inizialmente autopubblicato, e poi riproposto da Newton Compton. La casa editrice ha pubblicato anche, Stronze si nasce(2020), Una Cenerentola a Manhattan (2020), La verità è che non ti odio abbastanza (2021), Bugiarde si diventa (2021), Due cuori in affitto (2022), Non è un paese per single (2022), Ti aspetto a Central Park (2022) e i romanzi brevi Il mio regalo inaspettato (2022), Appuntamento in terrazzo (2022), Una ragazza d'altri tempi (2023), Una conquista fuori menù (2024), Ex Files. Il diario delle tue disavventure amorose (2024). Scrive sotto pseudonimo, «Felicia è un nome molto simile al mio vero, e mi ha sempre ispirato un buon auspicio, un augurio di felicità. Kingsley è un cognome che usavo spesso per i miei personaggi di fantasia quando scrivevo fanfiction, ai tempi delle superiori, e l'ho tenuto per affetto.» La presentazione del libro sarà a ingresso libero fino a esaurimento posti.

