Sesto, arriva Giancane in concerto al festival Liberi Tutti

Pierfrancesco De Robertis
Cosa FareSesto, arriva Giancane in concerto al festival Liberi Tutti
3 set 2025
MAURIZIO COSTANZO
"Il tour Estate magggica è una specie di rito collettivo: balliamo, sì, ma con la consapevolezza che fuori c’è un mondo che esplode. È il bisogno di ridere e pensare mentre tutto trema. Non per fregarsene, ma per restare vivi”. Il 4 settembre in Piazza Vittorio Veneto a ingresso libero

Firenze, 3 settembre 2025 - Ha prestato i propri brani alle serie animate di Zerocalcare, ha festeggiato i primi dieci anni di carriera con la ristampa dell’ep d’esordio, “Carne”. Per il cantautore capitolino Giancane, adesso, è tempo di calcare i palchi estivi: “Estate magggica” è il tour che lo porterà giovedì 4 settembre sul palco del festival Liberi Tutti, in piazza Vittorio Veneto a Sesto Fiorentino. Il concerto è a ingresso gratuito e ad aprire la serata saranno The Foolz, rock band già apprezzata a X Factor 2024.

Giancane proporrà una sorta di best of del suo repertorio: da “Ipocondria” a “Limone”, da “Strappati lungo i bordi” a “Vecchi di merda”, fino al recente singolo “Estate magggica”, una cartolina cinica e surreale dell’Italia contemporanea che brucia “tra ignoranza, consumismo e apatia”. Giancane conferma il suo stile abrasivo, ironico e originale. E la capacità di affrontare temi sociali e personali con un tono personalissimo.

"Il tour Estate magggica è una specie di rito collettivo: balliamo, sì, ma con la consapevolezza che fuori c’è un mondo che esplode. È il bisogno di ridere e pensare mentre tutto trema. Non per fregarsene, ma per restare vivi”. Come detto, a salire per primi sul palco saranno The Foolz: dopo l’esperienza a X Factor, il gruppo veronese porterà a Liberi Tutti il coraggio di perdersi, l’arte che nasce nell’ignoto e si nutre di libertà, musica che parla a una generazione di giovani ribelli. La serata si chiuderà con il dj-set di DarioBert.

Liberi Tutti continuerà venerdì 5 con i ritmi in levare di The Originals, super band che vede insieme Africa Unite e The Bluebeaters, sabato 6 il combat folk della Bandabardò e il pop-rock degli Ejent, mentre la chiusura di domenica 7 settembre sarà nel segno della tradizione con il concerto della Banda Musicale di Sesto Fiorentino, tombola e fuochi d’artificio. Liberi Tutti è anche street food, aperitivi e birreria, apertura stand alle ore 18. Liberi Tutti è organizzato dal Comune di Sesto Fiorentino in collaborazione con Alter Ego srl, con il contributo di Unicoop Firenze nell’ambito delle celebrazioni per l’anniversario della Liberazione di Sesto Fiorentino. Info e aggiornamenti su comune.sesto-fiorentino.fi.it. Tutti gli eventi di Liberi Tutti sono a ingresso gratuito.

