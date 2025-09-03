Al via il “Settembre in città” del Centro Associazioni Culturali Fiorentine

Firenze, 3 settembre 2025 – Prende ufficialmente il via “Settembre in città. Le Associazioni per la cultura”, la nuova manifestazione del Centro Associazioni Culturali Fiorentine che con i suoi 41 eventi, animerà la città fino al 30 settembre. L’inaugurazione di “Settembre in città. Le Associazioni per la cultura” è fissata per giovedì 4 settembre (ore 21) al Teatro di Rifredi (via Vittorio Emanuele II, 303) con un evento in collaborazione fra Centro Associazioni Culturali Fiorentine e Fondazione Teatro della Toscana. La Compagnia delle Seggiole presenterà “Inquieto sia il Genio. Vite e opere di Leonardo da Vinci e Michelangelo Buonarroti” di Riccardo Ventrella. Un racconto intenso e appassionato che intreccia parole e immagini per restituire la profondità umana, artistica e spirituale di due personalità straordinarie. Lo spettacolo segue i due Maestri lungo il loro cammino esistenziale e artistico, da Firenze a Milano, da Roma fino alla Francia, tra opere immortali, progetti irrealizzati, solitudini e conflitti interiori (prenotazione obbligatoria: [email protected]; sms/WhatsApp al 333.6886294). “Settembre in città” rientra nell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze e si avvale della collaborazione del Cesvot e del sostegno della Fondazione Cr Firenze, oltre alla sponsorizzazione tecnica di Unicoop Firenze. A seguire, l’immancabile appuntamento con il Festival delle Associazioni Culturali Fiorentine che torna con la sua XI edizione, e 21 iniziative, dal 3 al 17 ottobre.