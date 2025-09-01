Villa Vittoria Cultura torna con un doppio appuntamento

Firenze, 1 settembre 2025 – Doppio appuntamento questa settimana per Villa Vittoria Cultura, la rassegna culturale ideata da Giovanni Fittante e che si trova in viale Filippo Strozzi 2, a Firenze. Il 3 settembre, in collaborazione con la Fondazione Spadolini Nuova Antologia, si svolgerà la presentazione di “Mamma Ada” di Nicoletta Manetti (ed. Angelo Pontecorboli). Il giorno successivo spazio a “Ma che stupida ragazza” di Martina Maggiore (casa editrice Mursia). Entrambi gli eventi inizieranno alle ore 18.15 e sono a ingresso libero. Nel dettaglio il 3 settembre l'evento sarà aperto dai saluti istituzionali del presidente Fittante, dell'assessore alla cultura del Comune di Firenze Giovanni Bettarini, dell'editore Angelo Pontecorboli. Seguiranno gli interventi del presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia Cosimo Ceccuti, dell'autrice Nicoletta Manetti, del vicepresidente del Consiglio di Quartiere 2 Andrea Mucci e le conclusioni di Roberto Marconi “Continua - ha dichiarato Fittante - la nostra rassegna letteraria aperta la città con altri due libri diversi ma molto interessanti uno mercoledì la storia di Mamma Ada a cura della Fondazione AdaCullinoMarcori in collaborazione con ma fondazione sperandini no antologia Ets e l'altro giovedì la storia di un amore da favola che si trasforma in un brutto sogno”. Oltre a questi due eventi, nel corso del mese di settembre sono previsti altri 4 appuntamenti: tra i big che interverranno l'ex assessore del Comune di Firenze e ora a Milano Tommaso Sacchi, ma pure Donato Bendicenti, Luciana Frilli. Il 24 settembre ci sarà la presentazione del fascicolo di luglio-settembre della rivista 'Nuova Antologia' nel 160/o anniversario di pubblicazione, a cura della Fondazione Spadolini Nuova Antologia. Villa Vittoria Cultura chiuderà poi in bellezza nel mese di ottobre: c'è attesa per l'intervento di Rocco Papaleo che presneterà il suo libro dal titolo 'Perdere tempo mi viene facile'. Tutte le informazioni si trovano sul sito villavittoriafirenze.com o sulla pagina Facebook: in alternativa si può inviare una mail all'indirizzo [email protected].