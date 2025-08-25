Da X Factor a Sesto Fiorentino: anche Sarafine al festival Liberi Tutti

Sesto Fiorentino, 25 agosto 2025 - Da X Factor a Sesto Fiorentino, anche Sarafine sarà protagonista al festival Liberi Tutti, il festival musicale a ingresso gratuito in programma a Sesto Fiorentino. Vincitrice di X Factor 2023, Sarafine sarà sul palco di piazza Vittorio Veneto mercoledì 3 settembre con in primo piano i brani del debutto discografico “Un trauma è per sempre”, composizioni inedite e il singolo estivo “Lu rusciu de lu mare” realizzato a quattro mani con Ciauru. Il sound di Sarafine è un originale intreccio di elettronica, dubstep, techno e pop, mentre i testi oscillano tra ironia e disillusione, offrendo una visione del mondo lucida e personale: una musica cruda, ma un crudo che fa bene. Sarafine va ad aggiungersi al grande cast di Liberi tutti che dal 31 agosto al 7 settembre vedrà protagonisti, tra gli altri, Roy Paci & Aretuska, Dente, Giancane, Bandabardò, Africa Unite e The Bluebeaters e le band emergenti dello ZoMusic Contest. Tutti i concerti sono a ingresso libero. Organizzato dal Comune di Sesto Fiorentino in collaborazione con Alter Ego srl e con il contributo di Unicoop Firenze, Liberi Tutti è anche street food, aperitivi e birreria, apertura stand alle ore 18. Il festival Liberi Tutti dal 31 agosto al 7 settembre porterà sul palco di piazza Vittorio Veneto i gruppi emergenti dello ZoMusic Contest (che saranno protagonisti il 31 agosto), il cantautorato indie di Dente e G3M (in scena il 2 settembre), il duo ConFine Follia (in scena il 3 settembre), il cantautore capitolino Giancane – le cui canzoni sono state scelte per le serie animate di Zerocalcare - e il pop/rock dei giovanissimi The Foolz (in scena il 4 settembre), i ritmi in levare di The Originals, super band che vede insieme Africa Unite e The Bluebeaters (in scena il 5 settembre), il combat folk della Bandabardò e il pop-rock degli Ejent (in scena il 6 settembre) mentre la chiusura (in scena il 7 settembre) sarà nel segno della tradizione con concerto della Banda Musicale di Sesto Fiorentino, tombola e fuochi d’artificio. Gli eventi di Liberi Tutti sono a ingresso libero. Liberi Tutti sarà anche street food, aperitivi e birreria, apertura stand alle ore 18. Liberi Tutti è organizzato dal Comune di Sesto Fiorentino in collaborazione con Alter Ego srl, con il contributo di Unicoop Firenze. Info e aggiornamenti su www.comune.sesto-fiorentino.fi.it.