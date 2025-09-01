Sesto Fiorentino, arriva Dente in concerto a ingresso libero

Firenze, 1 settembre 2025 - Romantico e disilluso quanto basta, Dente è un alieno della canzone d’autore che racconta l’amore con ironia e originalità. E grande è l’attesa per il suo ritorno sulle scene fiorentine, martedì 2 settembre in piazza Vittorio Veneto a Sesto Fiorentino, ospite del festival Liberi Tutti. La serata è a ingresso libero e ad aprire il live sarà il cantautore pratese Gianmarco Melani, in arte G3M. Dente porterà con sé il nuovo capitolo discografico “Santa Tenerezza”, insieme a perle del passato come “A me piace lei”, “Vieni a vivere” e “Buon appetito”. «Santa Tenerezza è un disco scritto quasi tutto d’un fiato, in pochissimi giorni. Un’urgenza espressiva che non provavo da anni – spiega Dente - queste canzoni parlano di assenza, di perdita e ricerca, di notti insonni, d’amore presente e di sogni futuri. Ho sempre creduto al potere terapeutico delle canzoni e oggi, con questo disco, ci credo ancora di più». Un album che è un’ode alla bellezza della fragilità, all’amore che cambia ma non svanisce mai. “Santa Tenerezza” è un racconto di ricordi, di emozioni che persistono influenzando sempre il nostro sguardo sul mondo. Una riflessione intima sulla presenza perpetua di un sentimento che, pur trasformandosi, rimane indelebile nel cuore e nella memoria. Archi, fiati, chitarre e tastiere creano un muro di suoni caldi e avvolgenti, mentre ogni nota evoca una sensazione di sospensione che ci trattiene tra realtà e sogno, come se il tempo stesso fosse rimasto fermo a un istante preciso..Già in evidenza in numerosi contest, G3M forgia un pop rock cantautorale intriso di atmosfere wave elettroniche. Un sound molto personale, ruvido e coinvolgente che punta dritto al cuore del pubblico. Liberi Tutti continuerà mercoledì 3 settembre con la regina della nu dance cmqmartina, giovedì 4 il cantautore capitolino Giancane e giovanissimi The Foolz, venerdì 5 i ritmi in levare di The Originals, super band che vede insieme Africa Unite e The Bluebeaters, sabato 6 il combat folk della Bandabardò e il pop-rock degli Ejent mentre la chiusura di domenica 7 settembre sarà nel segno della tradizione con il concerto della Banda Musicale di Sesto Fiorentino, tombola e fuochi d’artificio. Liberi Tutti è anche street food, aperitivi e birreria, apertura stand alle ore 18. Liberi Tutti è organizzato dal Comune di Sesto Fiorentino in collaborazione con Alter Ego srl, con il contributo di Unicoop Firenze nell’ambito delle celebrazioni per l’anniversario della Liberazione di Sesto Fiorentino. Info e aggiornamenti su www.comune.sesto-fiorentino.fi.it. Tutti gli eventi di Liberi Tutti sono a ingresso gratuito.

Maurizio Costanzo