Perché serve il piano casa

Bruno Vespa
Perché serve il piano casa
Cosa Fare
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Furto DiorCubo nero, il casoInchiesta a PratoTragedia in A1Il Chiosco chiudeTerremoto
Acquista il giornale
Cosa FareFirenze, torna la festa della Rificolona
31 ago 2025
MAURIZIO COSTANZO
Cosa Fare
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Firenze
  3. Cosa Fare
  4. Firenze, torna la festa della Rificolona

Firenze, torna la festa della Rificolona

Il 7 settembre appuntamento in piazza Santissima Annunziata, e alla lanterna più bella una maglia della Fiorentina e un pallone autografati da Moise Kean

Rificolona (foto di repertorio)

Rificolona (foto di repertorio)

Per approfondire:

Firenze, 30 agosto 2025 - Firenze si prepara a vivere ancora una volta la magia della festa della Rificolona, l’appuntamento che ogni anno, alla vigilia della natività della Madonna, riporta in città i colori, le luci e il calore di una tradizione che affonda le radici nel Seicento. Organizzata dalla Compagnia diorentina della Rificolona, la festa prenderà il via il 7 settembre con il tradizionale corteo: i pellegrini, partiti nel pomeriggio dal santuario dell’Impruneta, raggiungeranno Firenze per unirsi al raduno cittadino delle 19 in piazza Santa Felicita. Da lì, il corteo attraverserà il cuore della città – Ponte Vecchio, Piazza della Signoria e Piazza Duomo – per approdare infine in piazza Santissima Annunziata, dove alle 21.30 si terrà l’apertura ufficiale della festa con il saluto delle autorità e la benedizione delle lanterne. Già dalle 20.30, in piazza, l’attesa sarà animata da Veronica Bellandi Bulgari con giochi e intrattenimento per i più piccoli. Seguiranno la premiazione del Premio Graziano Grazzini – dedicato alla rificolona più bella e artigianale – e il concerto dei Tommaso Imperiali & Five Quarters, per la prima volta in Toscana con un repertorio che intreccia la tradizione fiorentina al rock e alla canzone italiana.

La basilica della Santissima Annunziata resterà aperta fino al termine della serata, permettendo a tutti di vivere anche il momento spirituale della ricorrenza. Un ringraziamento speciale va agli Istituti degli Innocenti per l’ospitalità, a Radio Toscana partner ufficiale dell’evento, e ad Acf Fiorentina, che offrirà al vincitore del premio una maglia e un pallone autografati da Moise Kean. Il 7 settembre, Firenze tornerà a brillare con migliaia di lanterne: una festa popolare che unisce fede, musica e tradizione, capace di emozionare grandi e piccoli nel segno della memoria e della comunità. "La Rificolona è molto più di una festa popolare: è il segno vivo di una tradizione che unisce generazioni e illumina Firenze di bellezza e comunità. Siamo contenti anche quest’anno di rinnovare insieme un cammino di fede e di amicizia, che attraversa le strade del centro insieme ai pellegrini partiti dall’impruneta. Vi aspettiamo con le vostre rificolone artigianali per festeggiare insieme. Infine - conclude Andrea Badò, presidente della Compagnia Fiorentina della Rificolona-siamo contenti di portare a Tommaso Imperiali & Five Quarters, a concludere la serata. A loro un ringraziamento particolare per aver aggiunto una data al loro tour".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata