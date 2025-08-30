Firenze, le letture di Sant’Agostino in scena a Santo Spirito

Firenze, 30 agosto 2025 - Si sono concluse con grande partecipazione le serate di Tracce di Umanità a Roselle: tre notti indimenticabili tra teatro, poesia e archeologia che hanno emozionato il pubblico sotto la luna. Ora la Compagnia delle Seggiole si sposta a Firenze, in uno dei luoghi più suggestivi della città: il chiostro della Basilica di Santo Spirito.

Appuntamento sabato 30 agosto con ‘Non c’è un “allora” dove non esiste il tempo’, letture drammatizzate dall’opera di Sant’Agostino, scritte da Riccardo Ventrella e interpretate da La Compagnia delle Seggiole, in collaborazione con la Comunità Agostiniana. Dalle 20.30 visita guidata al complesso monumentale, compresa la Sala del Capitolo, gli affreschi del Poccetti e il celebre Crocifisso ligneo di Michelangelo.