Perché serve il piano casa

Bruno Vespa
Perché serve il piano casa
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Muore dopo furtoGratta e vinciMatteo RenziBike sharing chiudeCubo neroOlio produzione
Acquista il giornale
CronacaLa festa della Misericordia. Tra cabaret, musica e animazioni
30 ago 2025
SANDRA NISTRI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Firenze
  3. Cronaca
  4. La festa della Misericordia. Tra cabaret, musica e animazioni

La festa della Misericordia. Tra cabaret, musica e animazioni

È iniziata, quest’anno in anticipo rispetto al periodo consueto, ’In Festa’ la festa della Misericordia di Sesto giunta, nel 2025,...

È iniziata, quest’anno in anticipo rispetto al periodo consueto, ’In Festa’ la festa della Misericordia di Sesto giunta, nel 2025,...

È iniziata, quest’anno in anticipo rispetto al periodo consueto, ’In Festa’ la festa della Misericordia di Sesto giunta, nel 2025,...

Per approfondire:

È iniziata, quest’anno in anticipo rispetto al periodo consueto, ’In Festa’ la festa della Misericordia di Sesto giunta, nel 2025, alla sua 14esima edizione. La manifestazione ha preso il via ieri e si concluderà l’8 settembre in piazza San Francesco, dove ha sede la Confraternita, con il consueto calendario di spettacoli, teatrali, serate di musica dal vivo con la presenza anche di tribute band, animazioni per i più piccoli oltre alla possibilità di mangiare nel ristorante, pizzeria o agli stand gastronomici allestiti all’esterno della sede della Confraternita.

Tra gli spettacoli, con inizio alle 21,15, molto gettonato il ’Cabaret’ de I Gemelli siamesi (in programma oggi) ma anche le commedie ’L’asso nella manica’ (2 settembre) e Hair salon (4 settembre) oltre alla serata con Rtv 38 del 7 settembre ’L’isola che c’è’. Per quanto riguarda la musica domani sarà fra l’altro sul palco la Lucio Battisti tribute band ’Innocenti evasioni’ mentre la Great Quenn Rats tribute band dei Queen si esibirà il 6 settembre. Immancabile ed attesissima poi la cena del pollo fritto (solo su prenotazione) il 4 settembre.

La conclusione, l’8 settembre, sarà invece con il Torneo di burraco, anche in questo caso solo su prenotazione. Gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. Come sempre i proventi della festa saranno destinati alla Confraternita, in particolare all’acquisto di mezzi. Programma completo sulla pagina Facebook della Misericordia di Sesto.

S.N.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Festa dell'Unità