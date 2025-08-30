La festa della Misericordia. Tra cabaret, musica e animazioni

È iniziata, quest’anno in anticipo rispetto al periodo consueto, ’In Festa’ la festa della Misericordia di Sesto giunta, nel 2025, alla sua 14esima edizione. La manifestazione ha preso il via ieri e si concluderà l’8 settembre in piazza San Francesco, dove ha sede la Confraternita, con il consueto calendario di spettacoli, teatrali, serate di musica dal vivo con la presenza anche di tribute band, animazioni per i più piccoli oltre alla possibilità di mangiare nel ristorante, pizzeria o agli stand gastronomici allestiti all’esterno della sede della Confraternita.

Tra gli spettacoli, con inizio alle 21,15, molto gettonato il ’Cabaret’ de I Gemelli siamesi (in programma oggi) ma anche le commedie ’L’asso nella manica’ (2 settembre) e Hair salon (4 settembre) oltre alla serata con Rtv 38 del 7 settembre ’L’isola che c’è’. Per quanto riguarda la musica domani sarà fra l’altro sul palco la Lucio Battisti tribute band ’Innocenti evasioni’ mentre la Great Quenn Rats tribute band dei Queen si esibirà il 6 settembre. Immancabile ed attesissima poi la cena del pollo fritto (solo su prenotazione) il 4 settembre.

La conclusione, l’8 settembre, sarà invece con il Torneo di burraco, anche in questo caso solo su prenotazione. Gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. Come sempre i proventi della festa saranno destinati alla Confraternita, in particolare all’acquisto di mezzi. Programma completo sulla pagina Facebook della Misericordia di Sesto.

S.N.