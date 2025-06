C’è Deklassat@ . I mille colori del Soccorso

Una festa tra musica, cibo e spettacoli, un incontro fra culture diverse nel quartiere più multietnico della città. Ecco Deklassat@, edizione numero due dopo il successo dell’anno scorso, che porterà colori ed allegria nelle strade del Soccorso venerdì dalle 18 alle 22. E’ un progetto dell’associazione La Cultura Nuova, in collaborazione con l’associazione Cieli Aperti, che animerà via Torino e i giardini di Via Carlo Marx con i cittadini protagonisti. Artisti, artigiani, esercenti e associazioni porteranno in strada la propria identità interculturale e multiforme. Sono previsti concerti di musica delle diverse nazionalità insieme a degustazioni culinarie, moda, fotografia, danza, canzoni, teatro partecipativo, design e altro ancora, per immergersi nella vita del quartiere più eclettico della città. Deklassat@ diventa così Sonora, con musica, canto e ballo: si ascolterà Molihua, i Fiori di gelsomino, la famosa canzone folk cinese, e con Çiftelia Ansambli le canzoni d’amore albanesi, ma ci saranno anche Jani, il pianista autodidatta che suonerà Chopin, e il gruppo SSJ, con il pop e il reggae nigeriano. E poi i Sabri Qawali e la musica tradizionale del Pakistan, i gruppi italiani Cristina Band e Prudenza con la prudenza.

Ma Deklassat@ è anche Saporita, perché al Soccorso si potranno mangiare i kebab e le specialità pakistane di Ali Hamza, quelle albanesi di Bar insieme Zio&nipote, lo street food nigeriano di Minimarket Divine investment; non mancheranno la pizza con Mani in pasta e la pasta fresca artigianale di Mangiarini Mariotti, e per finire frutta e bevande dai cinque continenti con Prime Grocery minimarket. E tutto questo a prezzi davvero modici. Infine, Deklassat@ è anche artistica, con gli abiti artiginali a cura di HuaXing, i giochi di una volta con la Bocciofila La Romita, i corpi che ballano con The Loom e HuaXing, e poi la creazioni di IPERcollettivo, de Il Primo Terzo Fotoclub, di Ecol e Cut, di Stefano Rotondo. Deklassat@ sarà come girare un po’ il mondo restando a Prato. Al Soccorso si può fare. E la festa è di tutti.