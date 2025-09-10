TheFork Awards 2025: Toscana tra le eccellenze della nuova ristorazione. Ecco i locali nominati dagli chef

Firenze, 10 settembre 2025 – La Toscana si conferma protagonista della scena gastronomica italiana anche tra le nuove aperture: sono sei i ristoranti della regione selezionati tra i 57 vincitori dei TheFork Awards con Mastercard 2025, il riconoscimento che premia le gestioni più innovative e promettenti dell’anno. La Lombardia domina la classifica con 13 locali premiati, seguita a pari merito da Lazio, Toscana e Campania con 6 ciascuna, a dimostrazione della vivacità e della qualità diffusa nel panorama nazionale.

I 6 ristoranti toscani

I TheFork Awards, giunti alla settima edizione, vedono il contributo di 80 chef italiani, detentori di oltre 100 stelle Michelin, che hanno selezionato le insegne più interessanti d’Italia. Complessivamente, 21 locali premiati si trovano al Nord, 19 al Centro e 17 tra Sud e Isole, a testimonianza di una ristorazione che cresce in tutto il Paese. Questi i ristoranti della Toscana, ognuno con la relativa motivazione data dallo chef che l’ha nominato.

Ambar Kitchen – Firenze

Chef: Andrea Magnelli. Nominato da: Claudio Mengoni

“E’ una bella novità. Lo chef Andrea Magnelli propone una cucina in stile nikkei, con menu degustazione o alla carta, il servizio è a bancone. Ci si diverte parecchio”.

Cecchini in Città – Firenze

Chef: Mariano Pastega. Nominato da: Riccardo Monco

“L’ho candidato ai The York Awards perché Cecchini porta avanti da anni - e ora anche a Firenze – una cucina primordiale, basata sul fuoco, in un mondo in cui spesso si parla solo di avanguardia”.

La Gemella – Collegio alle Querce, Firenze

Chef: Nicola Zamperetti. Nominato da: Vito Mollica

“Lo chef Nicola Zamperetti, già braccio destro di Ciccio Sultano nei suoi ristoranti prima di Ragusa, poi di Vienna, infine di Roma – mi ha impressionato per lo stile di cucina, diretto e ben definito nella presentazione e nei sapori. Esalta la materia prima senza stravolgerla. E' arrivato da poco a Firenze e la sua tavola ha già saputo interpretare la toscanità con eleganza”.

Santabarbara Desco & Cucina – Firenze

Chef: Alessio Ninci e Lorenzo Chirimischi. Nominato da: Ariel Hagen

“Candido un ristorante che è diventato un vero e proprio punto di riferimento per la città di Firenze, grazie a un format geniale che qui ancora mancava. Protagonisti gli chef e proprietari Lorenzo Chirimischi e Alessio Ninci. Lorenzo è stato il mio braccio destro, lavorava con me da Norbert Niederkofler e poco prima di me ha lavorato anche da Gaetano Trovato”.

Tamerice – Osteria Vegetale, Livorno

Chef: Matteo Giaconi. Nominato da: Giacomo Devoto

“Matteo Giaconi è uno chef dedito alla ricerca, che vuole far star bene i propri ospiti senza l'uso della proteina animale ma con grande attenzione al gusto vegetale. Bravo!”

Theca Ristorante – Pomarance (Pisa)

Chef: Carmelo Giardino. Nominato da: Gaetano Trovato

“Conosco bene Carmelo Giardino, un ragazzo che ha lavorato da noi e che ora procede con una proposta moderna e innovativa nell'Alta val di Cecina”.

Come votare il ristorante preferito

Fino al 30 settembre 2025 il pubblico può votare il proprio ristorante preferito sul sito ufficiale di TheFork, partecipando all’estrazione per la serata di gala prevista il 28 ottobre prossimo a Milano, a Palazzo Mezzanotte, condotta da Gerry Scotti e Alessia Ventura, con una cena placée firmata dai tristellati Fratelli Cerea e Fabrizio Mellino. Durante la serata saranno assegnati anche il People’s Choice Award, il Creators’ Choice Award e il Media Choice Award, per celebrare l’eccellenza e l’innovazione della ristorazione italiana.