Arezzo, 10 settembre 2025 – Il vino di Fraternita ai vincitori della prova generale del Saracino
La Fraternita dei Laici, la più antica ed autorevole Istituzione Laica Aretina donerà, domani 11 settembre alle ore 12 sulla Terrazza del Palazzo di Fraternita, ai due Cavalieri che si sono aggiudicati la Prova Generale del Saracino, 2 Magnum del proprio Vino Questua.
Il Primo Rettore di Fraternita Dott. Pierluigi Rossi afferma che la Fraternita dei Laici , con il suo Palazzo, ha presenziato a tutte le Giostre del Saracino e donerà ai vincitori della prova generale 2 Magnum del Vino di Fraternita, “Questua”, prodotto da Uve di sangiovese biologico affinato in Acciaio.
Inoltre nella stessa occasione sarà esposta al Palazzo di Fraternita la bandiera del Quartiere vincitore dell'ultima edizione della Giostra, alla presenza del Rettore Roberto Felici e del capitano Diego Giusti oltre ai giostratori.