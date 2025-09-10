Arezo, 10 settembre 2025 – Elezioni in vista: si parte con i componenti dei seggi
Il percorso elettorale comincia a scaldare i motori: sono infatti in vista le nomine a scrutatore da parte della Commissione elettorale comunale, nei giorni che vanno da mercoledì 17 a lunedì 22 settembre, tra coloro che risultano iscritti all'albo degli scrutatori aggiornato a gennaio 2025. Nei giorni immediatamente successivi le nomine verranno notificate ai diretti interessati.
L'Ufficio elettorale, nei casi in cui si renda necessario sostituire gli scrutatori nominati dalla commissione, impossibilitati a garantire la loro presenza il 12 e il 13 ottobre prossimi, farà ricorso a un elenco aggiuntivo di elettori del Comune di Arezzo disponibili a subentrare nell'esercizio delle funzioni di scrutatore, o anche di segretario o presidente di seggio, se in possesso dei requisiti di studio. L'eventuale chiamata ai seggi da parte dell'Ufficio elettorale, attingendo da questa ulteriore banca dati ordinata progressivamente con sorteggio da effettuare lunedì 22 settembre, potrà avvenire anche a ridosso della consultazione elettorale, ovvero nei giorni immediatamente precedenti, nella giornata della costituzione del seggio, il sabato, o nella prima giornata di votazione, la domenica.
Possono compilare la dichiarazione di disponibilità gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Arezzo, anche se non iscritti all'albo degli scrutatori o dei presidenti di seggio. Devono farlo in forma esclusivamente digitale, entro le 12:00 di lunedì 22 settembre utilizzando i moduli disponibili, insieme a ogni informazione, su https://www.comune.arezzo.it/novita/elezioni-regionali-di-domenica-12-e-lunedi-13-ottobre-2025-scrutatore-di-seggio-elettorale-0