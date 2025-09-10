Trasporti pubblici, sciopero in Toscana il 15 settembre. Disagi nel primo giorno di scuola

Firenze, 10 settembre 2025 – Giorni complicati per chi si muove con i mezzi pubblici in Toscana. Tra sabato 13 e lunedì 15 settembre sono previsti diversi scioperi che coinvolgeranno bus e tram, proprio alla vigilia e nel giorno di riapertura delle scuole.

Sabato 13 settembre: stop a Livorno

Il primo sciopero in Autolinee Toscane è in programma sabato 13 settembre e riguarda la provincia di Livorno. L’Unione Sindacale di Base (Usb) ha proclamato un’astensione dal lavoro di otto ore, dalle 16 alle 24. In occasione di un’analoga protesta di quattro ore, lo scorso 6 maggio, l’adesione era stata del 30,67%.

Lunedì 15 settembre: il giorno più delicato

Il 15 settembre, primo giorno di scuola, si annuncia come la giornata più difficile per il trasporto pubblico. A Firenze, Prato e Pistoia gli autobus di Autolinee Toscane si fermeranno per 24 ore a causa di uno sciopero indetto da Cobas Lavoro Privato. Le corse saranno garantite soltanto nelle fasce orarie 6.30-9.30 e 17-20. A Firenze la protesta coinvolgerà anche la tramvia, con le stesse fasce di garanzia.

Sempre lunedì 15 settembre, in provincia di Pisa, è stato proclamato uno sciopero di 24 ore da parte di Slm Fast Confsal. Il servizio sarà garantito dalle 4.15 alle 8.14 e dalle 12.30 alle 14.29. Nella precedente agitazione del 15 luglio l’adesione era stata del 31,25%.

Gli altri stop

La mobilitazione tocca anche La Spezia, con lo sciopero indetto da Filt Cgil, Uiltrasporti, Ugl Fna e Cobas Lavoro Privato nelle aziende Atc Esercizio, Autoservizi Riccitelli e Trotta Bus Service. I servizi si fermeranno da inizio turno alle 6, poi dalle 9 alle 17 e infine dalle 20 a fine servizio.

Per quanto riguarda la tramvia di Firenze, Gest informa che lo sciopero aziendale proclamato da Cobas Lavoro Privato coinvolgerà sia il personale viaggiante sia gli altri settori aziendali. La percentuale di adesione a precedenti scioperi della stessa sigla era stata del 15%. Tra le motivazioni della protesta figurano condizioni di lavoro, sicurezza, gestione dei turni, welfare, buoni pasto e indennità per i servizi domenicali.