Quel cappellino della premier

Gabriele Canè
Quel cappellino della premier
Economia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Aggressione tramviaViolenza sessuale FirenzeVintedAllerta meteoUcciso da fulmineCubo nero, il caso
Acquista il giornale
EconomiaCase di lusso, boom di richieste in Toscana
1 set 2025
MONICA PIERACCINI
Economia
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Economia
  3. Case di lusso, boom di richieste in Toscana

Case di lusso, boom di richieste in Toscana

Gli americani guidano gli acquisti: ville e casali le tipologie più ricercate. Il prezzo medio supera 1,7 milioni. Firenze, l’Argentario e la Lunigiana le zone più richieste

ll castello di Montebenichi a Bucine (Ar), in vendita a 3,2 milioni di euro

ll castello di Montebenichi a Bucine (Ar), in vendita a 3,2 milioni di euro

Per approfondire:

Firenze, 1 settembre 2025 – La Toscana continua a essere calamita per gli investitori stranieri del settore immobiliare di lusso. Secondo i dati raccolti da Gate-away.com, portale dedicato agli acquirenti internazionali, nei primi otto mesi del 2025 la domanda di immobili tra 1 e 3 milioni di euro si conferma in crescita, con un valore medio delle richieste pari a 1,73 milioni di euro (+4,5% rispetto al 2024).

Chi compra: Usa in testa

A guidare la classifica ci sono gli Stati Uniti, con il 28,4% delle richieste. Seguono Germania (5,73%), Regno Unito (5,7%) e Svizzera (4,3%). Non mancano anche gli italiani (14,3%), che inviano richieste durante soggiorni temporanei nel Paese, e un crescente interesse da Canada e Spagna.

Ville e casali i più richiesti

Il sogno toscano si conferma legato al fascino delle ville (34%) e dei casolari (25%), ma non mancano richieste per case di campagna (7,4%) e appartamenti (5,7%).

Gli acquirenti cercano in larga parte immobili già restaurati o pronti all’uso (81,6%), con grandi metrature – oltre 120 metri quadrati nel 99% dei casi – e almeno 4-5 camere da letto.

Dove si compra: Firenze regina, ma crescono Argentario e Lunigiana

La provincia di Firenze guida le richieste con il 24,6%, seguita da Siena (20,3%) e Lucca (19,8%). Grosseto (10,5%), Arezzo (7,6%) e Livorno (6,4%) confermano l’appeal delle zone costiere e della Maremma. Fra i comuni, in testa Firenze (8,8%), seguita da Lucca (6%), Pietrasanta (3,1%) e Camaiore (2,9%). Crescono Montepulciano (+37,5% sul 2024) e l’Argentario (+18,1%), mentre esplode l’interesse per la Lunigiana (+83%), che intercetta chi cerca un lusso più discreto e autentico.

L’esperto: “Si cercano esclusività e qualità della vita”

“Il mercato immobiliare di lusso in Toscana non è trainato solo dal prestigio delle location più note, ma da un’idea di investimento che coniuga esclusività e qualità della vita”, commenta Simone Rossi, cofondatore di Gate-away.com. “Accanto a mete storiche come Chianti e Versilia, stanno emergendo nuove aree che attraggono chi desidera privacy e autenticità, senza rinunciare al collegamento con i grandi poli culturali”.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata