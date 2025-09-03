Stefano Pitasi presenta "Veleno" a Punto Radio Cascina

Pisa, 3 settembre - Non è banale che a scegliere di produrlo sia un monumento della musica italiana come Mario Lavezzi. Oggi alle 14 sulle frequenze di Punto Radio Cascina. e anche in diretta Facebook, sarà ospite il cantante Stefano Pitasi che presenterà il suo ultimo singolo "Veleno". Intervista da Luca Doni, nel programma "Cartoline digitali", realizzato in collaborazione con Alessandro Galli, il cantante piemontese ha detto più volte di ispirarsi a grandi artisti come Marco Mengoni e il trio de Il Volo.

Pitasi ha sempre avuto la musica nel sangue. La sua avventura è iniziata con il pianoforte, uno strumento che ha cominciato a suonare a soli 4 anni. Da lì non si è mai fermato: batteria, canto e una formazione continua con vocal coach di alto livello lo hanno portato a perfezionare il suo talento. “Non mi fermo mai, perché ogni giorno è un’occasione per migliorare e imparare qualcosa di nuovo”, ha detto in una recente intervista. Grazie all'interesse suscitato in Mario lavezzi ha ottenuto un contratto con una major discografico come Warner Msic Italy. E "Veleno" è il suo ultimo singolo.