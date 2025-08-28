'Nella sferza', con un colibrì a cercare ragioni per la pace

Firenze, 27 agosto 2025 - Resta fedele al volo del colibrì, piccolissimo e agile, nel quale ama riconoscersi (tanto da dare il titolo a una precedente raccolta di poesia) e, questa volta, Anna Maria Tamburini sceglie lo pseudonimo di Anna Dalle Crete per interrogarsi volutamente sulla terra riarsa del presente, al di là delle apparenze che ingannano chi vive da spettatore. Nella sferza, edito da Raffaelli, con prefazione di Vincenzo Guarracino, cerca e propone la Parola che salva proprio perché disarmata e capace di suscitare memoria, scavare nella patina depositata sul cuore e liberarcene. “Della guerra vorrei dirti / e della pace – ne abbiamo perso / la memoria il senso”. Ma “[...] ogni guerra / da ogni parte è sempre / persa / persa la ragione / e il torto, nella mendace / trama del confronto / a quale piano scendere / scendere per vedere / lo scempio che scava / scava”. I potenti sanno che è uno scempio, ma sapranno rinunciarci? È la domanda che ci facciamo tutti in questi giorni.