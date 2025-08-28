Sussidiarietà contro sussidi

Maurizio Sacconi
Sussidiarietà contro sussidi
Cultura e spettacoli
Cultura e spettacoli'Nella sferza', con un colibrì a cercare ragioni per la pace
28 ago 2025
MICHELE BRANCALE
Cultura e spettacoli
'Nella sferza', con un colibrì a cercare ragioni per la pace

Il nuovo libro di Anna Maria Tamburini

Anna Maria Tamburini "Dalle Crete" (foto Fara Editore)

Anna Maria Tamburini "Dalle Crete" (foto Fara Editore)

Firenze, 27 agosto 2025 - Resta fedele al volo del colibrì, piccolissimo e agile, nel quale ama riconoscersi (tanto da dare il titolo a una precedente raccolta di poesia) e, questa volta, Anna Maria Tamburini sceglie lo pseudonimo di Anna Dalle Crete per interrogarsi volutamente sulla terra riarsa del presente, al di là delle apparenze che ingannano chi vive da spettatore. Nella sferza, edito da Raffaelli, con prefazione di Vincenzo Guarracino, cerca e propone la Parola che salva proprio perché disarmata e capace di suscitare memoria, scavare nella patina depositata sul cuore e liberarcene. “Della guerra vorrei dirti / e della pace – ne abbiamo perso / la memoria il senso”. Ma “[...] ogni guerra / da ogni parte è sempre / persa / persa la ragione / e il torto, nella mendace / trama del confronto / a quale piano scendere / scendere per vedere / lo scempio che scava / scava”. I potenti sanno che è uno scempio, ma sapranno rinunciarci? È la domanda che ci facciamo tutti in questi giorni.

