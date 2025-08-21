È uscito il trailer ufficiale del Mostro su Netflix, ma perché proprio oggi?

Firenze, 21 agosto 2025 – "Tutti parlano di un maniaco che assale giovani coppie”. Inizia così il trailer ufficiale della attesissima serie su Netflix Il Mostro, in uscita dal prossimo 22 ottobre. Immagini disturbanti si alternano a frasi che pesano come macigni: "La stessa arma che aveva ucciso dal ‘74 ad oggi aveva ucciso anche prima”, oppure quel “testimone oculare, l’unico che ha visto in faccia l’assassino”.

"17 anni che hanno cambiato per sempre la storia del Paese. Dal regista Stefano Sollima: Il Mostro. Dal 22 ottobre solo su Netflix”. Con questa didascalia viene accompagnato il video del trailer sull’account ufficiale di Netflix Italia su Instagram.

È un caso che sia uscito proprio oggi il trailer? Il 21 agosto? Non proprio… Era infatti il 21 agosto 1968 quando la famosa Beretti calibro 22 – la mai ritrovata pistola – sparò per la prima volta uccidendo Barbara Locci e Antonio Lo Bianco. Era il primo omicidio, il primo di quei 17 anni di terrore che sconvolsero una generazione intera.

Il Mostro è una miniserie originale in 4 episodi che vede alla regia Stefano Sollima. Creata da Leonardo Fasoli e Sollima stesso, è una produzione The Apartment – società del gruppo Fremantle – e AlterEgo, prodotta da Lorenzo Mieli e Sollima. La serie è basata su fatti realmente accaduti, testimonianze dirette, atti processuali e inchieste giornalistiche.

“Tutto terribilmente vero. Perché crediamo che il racconto della verità, e solo quello – ha spiegato la produzione – sia l'unico modo per rendere giustizia alle vittime. In una storia dove i mostri possibili, nel corso del tempo e delle indagini, sono stati molti, il nostro racconto esplora proprio loro, i possibili mostri, dal loro punto di vista. Perché il mostro, alla fine, potrebbe essere chiunque”.