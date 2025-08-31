Ecco Miss Toscana: vince Gaia Pardini da Pescia. Grande serata all’Isola d’Elba

Capoliveri, 31 agosto 2025 – Studia scienze sociali, vuole lavorare in un prossimo futuro nei centri anti violenza sulle donne e per pagarsi gli studi lavora come impiegata amministrativa nell’ospedale di Pescia. E’ davvero una ragazza impegnata e moderna la nuova Miss Toscana. E’ Gaia Pardini, 23 anni, alta 1,74, capelli scuri e occhi castani, di Pescia anche se lei è nata a Genova dove ha vissuto da bambina e all’età di 6 anni è tornata a Pescia città natale di suo papà. Ieri sera ha vinto il titolo di bellezza più ambito della regione e con quella fascia arriva (come tutte le miss regionali) alla finalissima di Miss Italia il 15 settembre a Porto San Giorgio nelle Marche.

Il verdetto è arrivato ieri a tarda sera nella piazza centrale di Capoliveri, incantevole località dell’Isola d’Elba che per la prima volta ha ospitato la finalissima regionale. Gaia ha preceduto allo sprint Chiara Festeggiante, ventenne di Poggibonsi. Al terzo posto più distaccata Giulia Cavani, 22 anni, di Siena. Quarta posizione finale per Chiara Sebastio, 21 anni di Barberino-Tavarnelle che ha preceduto la lucchese Laura Russo.

La nuova Miss Toscana era tra le favorite avendo già vinto il titolo satellite di Miss Cinema che è passato alla seconda classificata, Francesca Barontini di Cerreto Guidi (Firenze) che è approdata alle semifinali nazionali di Miss Italia. Gaia Pardini tiene un diario da quando aveva 15 anni dove appunta cosa accade ogni giorno della sua vita.

«Sbagliare è formativo, gli errori mi hanno insegnato a cambiare e trovo sempre il lato positivo nelle situazioni più buie», ha spiegato Gaia Pardini. Alla domanda su come faccia una ragazza a trovare il tempo per studiare e lavorare la nuova Miss Toscana è stata categorica.

«Sono una giovane donna che ama l’organizzazione e cerca di avere sempre tutto sotto controllo. I social per me non sono l’occupazione quotidiana ma un passatempo che cerco di utilizzare senza esagerare». La serata finale, presentata da Raffaello Zanieri e Gaetano Gennai, è stata preceduta sabato sera dalla prima in cui è stata eletta Miss Elba e il titolo è andato alla viareggina Giada Carfora. Oltre a lei e a Francesca Barontini subentrata a Gaia Pardini, la squadra toscana alle prefinali di Miss Italia sarà composta da queste ragazze che hanno vinto i titoli satellite: Chiara Festeggiante di Poggibonsi, Chiara Sebastio di Barberino-Tavarnelle, Ludovica Pieraccioni di Regnano in Lunigiana (Massa), Lucrezia Lunardi di Vinci (Firenze), Aurora Bacciarelli di Ponsacco (Pisa), Sara Covitto di Monte Argentario (Grosseto), Vittoria De Benetti di Vinci (Firenze) e Laura Russo di Lucca che ieri sera ha vinto la fascia di Miss Giglio d’oro.