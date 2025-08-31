Sofia Ammannati è Miss La Nazione 2025, oltre diecimila voti del concorso online

Capoliveri (Isola d’Elba) 31 agosto – Sofia Ammannati, 22 anni di Vinci (Firenze) è la nuova Miss LaNazione.it. E’ stata la più votata del concorso a cui hanno partecipato i lettori dell’edizione online del nostro giornale.

Si è trattato di un autentico successo perché sono stati oltre diecimila i voti espressi dal pubblico. Sofia ha ottenuto il 17,7% dei voti e ha preceduto Chiara Festeggiante, 20 anni, di Poggibonsi (Siena) che si è classificata al secondo posto con il 15,6%. Terza posizione per Elisa Parlanti, 19 anni, di Bagno a Ripoli (Firenze) che si è fermata al 5,9% dei voti. Quarto posto per Ludovica Pieraccioni, 19 anni di Regnano in Lunigiana (Massa Carrara), quinto posto finale per Lucrezia Lunardi di Vinci (Firenze).

La vincitrice è stata premiata prima della finalissima di questa sera 31 agosto a Capoliveri. Sofia Ammanati è raggiante per questo successo decretato dai lettori della nostra edizione online. E’ una studentessa che ha già conseguito la laurea triennale in bio tecnologie mediche e farmaceutiche all’Università di Firenze. Sta proseguendo gli studi per ottenere la laurea magistrale sempre in queste materie.

La nuova Miss LaNazione.it ha due sorelle gemelle di vent’anni e ha partecipato a Miss Toscana per mettersi in gioco e avere altre opportunità nel mondo della danza moderna che frequenta da tempo. Sofia Ammannati lavora in scena come ballerina e assistente del mago illusionista Gaetano Triggiano. “Speravo in questo successo – ha detto – dopo aver fatto tanti appelli a votarmi sia ai parenti che agli amici e alle amiche. E’ una grande soddisfazione e ringrazio tutti quelli che mi hanno votato”.