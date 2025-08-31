Perché serve il piano casa

31 ago 2025
REDAZIONE CRONACA
Il convegno "La medicina integrata: unica soluzione credibile” con il Dott. Carlo Giraldi

Lunedì 1° settembre 2025 h18 ad Arezzo, presso il Bistrot Cafè Paris – Piadineria in via Alessandro Dal Borro 4

Arezzo, 31 agosto 2025 – Lunedì 1° settembre 2025 h18 ad Arezzo, presso il Bistrot Cafè Paris – Piadineria in via Alessandro Dal Borro 4, si terrà il convegno dal titolo "La medicina integrata: unica soluzione credibile”, con relatori il Dott. Carlo Giraldi, neurologo e psichiatra, docente UniPi, ex primario dell'Ospedale San Luca e presidente dei Medici Cattolici di Lucca, attuale responsabile sanitario del Centro Medico Amico, membro del direttivo di Mille Medici per la Costituzione, e candidato alle elezioni della Regione Toscana per Forza del Popolo e Andrea Colombini, imprenditore, direttore d'orchestra e Presidente della Confederazione Nazionale di Forza del Popolo.

L'evento è parte di un intero ciclo di conferenze itinerante da marzo scorso, dedicate ai cittadini della Regione Toscana sul tema della Salute individuale e pubblica, a partire dall'attuale crisi economica finanziaria del settore sanitario in generale e della professione medica in particolare, con la conseguente ricaduta sulla tutela della salute di tutti i contribuenti, oltre alla corretta informazione culturale personale e mediatica.

