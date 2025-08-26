Flavio Ubirti, da Temptation Island a nuovo tronista di Uomini e Donne: “In tv non conta solo l’apparenza”

Arezzo, 26 agosto 2025 – Con Temptation Island ha strappato un biglietto per la notorietà che lo porterà dritto dritto a volare sulla poltrona di Uomini e Donne. Un viaggio partito da Arezzo quello di Flavio Ubirti, sarà lui il nuovo tronista in cerca del vero amore, dopo essere stato un tentatore provetto. Ventiquattro anni, originario di Figline Valdarno, Flavio ha un passato calcistico come portiere di primo livello grazie alla presenza in squadre come l’Arezzo e la Nazionale Under 17, ed è proprio da quel mondo che è arrivato il primo spoiler sulla sua partecipazione al dating show. Dopo aver creato un feeling con Denise a Temptation Island, che però non è culminato in una storia, Flavio è alla ricerca dell’anima gemella, e adesso potrebbe trovarla dal trono di Canale 5.

“Sono molto felice di partecipare come tronista a Uomini e Donne, di certo non me lo aspettavo – dice Ubirti, tramite il suo agente Alex Bitetti, titolare dell’agenzia fiorentina Alex Model – è una cosa che non immaginavo potesse capitarmi nella vita”.

“Quando venne in agenzia da noi un anno e mezzo fa si parlava di fare il tentatore, un ruolo in cui conta la bellezza ma non ci deve essere per forza coinvolgimento personale – continua Bitetti – invece a Uomini e Donne cercavano qualcuno che volesse mettersi in gioco davvero. Flavio è un ragazzo molto riservato, ha sempre voluto tenere privati i rapporti personali, mentre in questa nuova sfida dovrà trovare una compagna sotto i riflettori. Lo hanno scelto dopo aver valutato la sua trasparenza e sincerità. È un ragazzo pulito che adesso cercherà di farsi conoscere anche a livello sentimentale”.

Il suo percorso televisivo rappresenta così un salto importante: dalle spiagge tentatrici dell’estate alle luci dello studio di Canale 5, dove sarà osservato e seguito da milioni di spettatori. Non si tratta soltanto di popolarità, ma di un’occasione concreta per costruire un legame autentico, anche se vissuto davanti alle telecamere. Flavio stesso, spiegano dall’entourage, sente questa esperienza come una possibilità di crescita personale e come una sorta di banco di prova per mettersi alla prova al di là delle apparenze.

Riuscirà Flavio a trovare l’anima gemella a Uomini e Donne? Per rispondere alla domanda, basterà aspettare il ritorno dello show a settembre. Intanto, la curiosità intorno al suo nome è in continua crescita, anche grazie ai social, dove in pochi mesi ha raccolto una community sempre più ampia di follower che commentano e sostengono le sue scelte.

Ubirti è pronto così a vivere una nuova avventura televisiva. Dopo aver partecipato come tentatore al reality show Temptation Island sarà con Maria De Filippi nella nuova edizione del fortunato programma. Sarà lui uno dei nuovi tronisti del dating show di Canale 5, entrando così a far parte di una tradizione televisiva che ha lanciato numerosi volti noti del piccolo schermo. Classe 2001, Flavio arriva da un passato recente nel mondo del calcio: fino alla scorsa primavera, infatti, ha difeso la porta della Baldaccio Bruni, squadra di Anghiari del campionato di Eccellenza. Originario di Figline Valdarno, nel corso della sua carriera ha vestito diverse maglie, tra cui quella dello Scandicci, e parallelamente si è fatto strada anche come modello, partecipando a shooting e campagne pubblicitarie.