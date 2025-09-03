Laura Russo di Lucca eletta Miss Giglio D'Oro 2025

Capoliveri, 3 settembre 2025 – Il 52° Giglio D’Oro il premio nazionale di ciclismo che viene assegnato al miglior professionista nazionale della stagione in base ai risultati ottenuti, organizzato dalla Ssdrl Giglio D’Oro con il patrocinio della Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi dell’USSI, allarga i propri orizzonti e si fa conoscere ancora di più sul piano promozionale. Domenica sera nella piazza centrale di Capoliveri all’Isola d’Elba nella serata finale di Miss Toscana è stata nominata anche la ragazza che ha indossato la fascia di Miss Giglio D’Oro. È Laura Russo di Lucca, 23 anni, alta 1,70, figlia di un poliziotto della questura di Lucca, morto per una grave malattia. La mamma Loredana Caso è insegnante di scuola elementare. Laura ha conseguito la laurea in mediazione linguistica a Pisa, lavora come receptionist in un hotel del centro a Lucca, ha una sorella, Rita, 21 anni. Il suo sogno? Lavorare nel mondo della moda e dello spettacolo. Con l’elezione a Miss Giglio D’Oro, la bella ragazza lucchese ha avuto accesso alle prefinali di Miss Italia. Sul palco durante la bella serata a Capoliveri Laura Russo è stata premiata e festeggiata da Alessandra Carmagnini, sorella di Saverio ideatore e promotore nel 1974 con alcuni amici del premio ciclistico unico del genere in Italia e la cui serata finale al Ristorante Carmagnini del ‘500 a Pontenuovo di Calenzano si svolgerà mercoledì 19 novembre alle ore 11, con la presenza naturalmente di Miss Giglio D’Oro Laura Russo.