Firenze, rapina con machete in un supermercato: arrestato un 27enne

Firenze, 12 settembre 2025 – Attimi di paura ieri pomeriggio, 11 settembre, in un supermercato di via Canova a Firenze, dove un uomo armato di machete ha messo a segno una rapina.

Secondo quanto ricostruito, il 27enne di origine marocchina prima ha nascosto alcune bottiglie di alcolici nei pantaloni e, una volta giunto alle casse, ha minacciato le cassiere mostrando l’arma che teneva nascosta sotto la maglia. Così facendo, è riuscito a scappare.

Le volanti della questura, intervenute subito sul posto, hanno raccolto la precisa descrizione del rapinatore e, grazie anche alle immagini della videosorveglianza, sono riuscite a individuarlo poco dopo. Gli agenti lo hanno pedinato e bloccato mentre viaggiava a bordo di un autobus.

Durante il controllo, l’uomo è stato trovato con una bottiglia di birra e due di liquore, oltre che con un coltello di grandi dimensioni nascosto dietro un sedile del mezzo. L’oggetto è stato posto sotto sequestro.

Il 27enne, già con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per rapina aggravata e, su disposizione della procura della Repubblica, trasferito nel carcere di Sollicciano.