Firenze
Incendio in un’officina: residenti evacuati, nessun ferito

In via San Zanobi. Le persone sono state fatte uscire dagli appartamenti ai piani superiori a causa dell’intenso fumo

L'intervento dei vigili del fuoco

L'intervento dei vigili del fuoco

Firenze, 12 settembre 2025 – Un incendio è divampato all'interno di un'officina meccanica situata al piano terreno di un edificio residenziale in via San Zanobi. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 22:50 di giovedì 11 settembre, costringendo i vigili del fuoco a un tempestivo intervento.

Una squadra è giunta rapidamente sul posto e ha avviato le operazioni di spegnimento, mentre, per motivi precauzionali, sono stati evacuati gli appartamenti situati ai piani superiori - dal primo al terzo - a causa dell'intenso fumo sprigionato dalla combustione.

I vigili del fuoco sono entrati nei locali dell'officina, procedendo con il raffreddamento e la bonifica dell'area. In supporto è intervenuta anche un'autobotte, il carro aria e un funzionario per il coordinamento delle operazioni di soccorso. Dopo l'intervento, gli appartamenti sovrastanti sono stati bonificati dai fumi per consentire il rientro in sicurezza dei residenti. Fortunatamente, non si registrano persone ferite. I danni hanno interessato principalmente l'impianto elettrico e si segnalano danni da fumo.

