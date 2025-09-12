Incubo nella notte: ragazzo aggredito e rapinato da tre uomini, poi la tentata violenza sessuale

Prato, 12 settembre 2025 – Incubo a Prato. Nella notte tra lunedì 1 e martedì 2 settembre un ragazzo di 23 anni di origini straniere, da anni residente in città, è stato aggredito e rapinato da tre uomini, uno dei quali ha tentato di abusarne sessualmente.

Tutto è accaduto in zona viale Marconi. Il giovane aveva da poco incontrato una donna, con la quale si era spostato in una zona poco illuminata. Improvvisamente si sono avvicinati tre uomini che hanno colpito violentemente il ragazzo con calci e pugni. Una volta reso inoffensivo, il terzetto si è appropriato di un orologio, uno smartphone e di alcune decine di euro.

La vittima credeva che la disavventura fosse conclusa, ma così non era. Uno dei tre rapinatori, infatti, è tornato sui suoi passi e ha aggredito nuovamente il malcapitato, con il chiaro intento di compiere nei suoi confronti atti sessuali.

Il ragazzo ha iniziato a gridare, le sue urla sono state sentite da alcuni passanti che hanno contattato il numero unico di emergenza 112 per chiedere un intervento delle forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Prato.

I militari hanno bloccato e ammanettato l’autore dell’aggressione, risultato essere un 24enne senegalese, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale, il quale veniva trovato in possesso di parte della refurtiva.

La giovane vittima è stata prontamente soccorsa e portata al pronto soccorso dell’ospedale di Prato, dove i medici hanno provveduto alle cure necessarie e riscontrato lesioni giudicate guaribili in venti giorni.

Il ventiquattrenne è stato arrestato in flagranza di reato per rapina aggravata e tentata violenza sessuale e portato in carcere alla Dogaia. Lo scorso settembre, il gip del tribunale di Prato ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare della custodia in carcere. In corso le indagini per individuare gli altri complici.