Ecco la super "Terza". Il via con la Coppa

Sedici formazioni, pronte a darsi battaglia in campionato a partire dal prossimo mese. Sarà però la Coppa Faggi ad aprire le danze, con la prima giornata del primo turno fissata per il prossimo 27 settembre.

Ed è stata confermata anche per quest’anno la Coppa Fair Play Rodolfo Becheri, dedicata allo storico dirigente del calcio pratese (nonno di Alessandro Diamanti e "scopritore" di Paolo Rossi e Christian Vieri) scomparso nel 2019.

Sono i primi tasselli del mosaico della Terza Categoria 2025/26, che per quel che riguarda il campionato prenderà il via il prossimo 4 ottobre per concludersi il successivo 9 maggio 2026 (per quanto riguarda la "regular season", considerando che i playoff inizieranno il 16 maggio per concludersi il 23 maggio successivo).

In attesa della pubblicazione dei calendari, la delegazione provinciale ha ufficializzato la composizione del girone pratese: mancano alcune protagoniste delle scorse stagioni, tutte promosse in Seconda Categoria (come l’Eureka e La Libertà Viaccia, oltre alla Polisportiva Carraia) ma tra ritorni, conferme e "new entry", il torneo si preannuncia interessante.

Come più volte anticipato, torna ad esempio il Montepiano dopo un anno di assenza: gli uomini di mister Cavicchi disputeranno peraltro anche il derby con il Vernio, retrocesso dalla Seconda ed affidato a coach Scilla. Tra le "nuove squadre", spiccano la formazione U21 del Prato Nord (che lo scorso anno venne inserita nel girone di Pistoia) e due provenienti dalla Piana di Firenze: da una parte il Peretola, dall’altro la Calenzanese nata lo scorso giugno.

Tra le società non pratesi sono state confermate il Colonnata (che però ormai da diverse stagioni gravita su Prato e provincia) ed il Firenze Nord (come nella scorsa annata). C’è il San Giusto, retrocesso al termine dello scorso campionato di Seconda Categoria.

E ci saranno ancora BGV Soccer, Carmignano, CDP Vaianese, La Briglia, Las Vegas, Paperino San Giorgio, Polisportiva Bacchereto e Prato Sport.

A fare da antipasto, come anticipato, ci sarà sabato 27 la prima giornata di coppa: Montepiano – San Giusto, Colonnata – Carmignano, Prato Sport – Las Vegas, Vernio – La Briglia (con la CDP Vaianese che entrerà in gioco il prossimo 12 novembre) PSG – Prato Nord U21 e Bacchereto – BGV gli abbinamenti del primo turno, con finalissima fissata per il 1 aprile del 2026. Il conto alla rovescia, giunti a questo punto, può partire a tutti gli effetti.

Giovanni Fiorentino