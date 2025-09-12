Il Volley Prato si scalda. Lo scenario dei primi test

Prosegue la preparazione in casa Volley Prato. Ed è già pronto un calendario molto fitto di ‘amichevoli’. La Kabel lavora nella palestra del Keynes agli ordini dei coach Mirko Novelli e Beatrice Beconi. Gruppo allargato e numeroso quello che sta preparando una stagione ormai sempre più prossima a decollare. Prime settimane di lavoro dedicate alla parte fisica e, da venerdì scorso, sono tornate protagoniste pallone e rete.

Per smaltire la ruggine accumulata in estate, però, serve altro e così la Serie C della Kabel ha predisposto una serie di allenamenti congiunti che la vedranno affrontare, tra le altre, anche formazioni interessanti come Firenze Volley, Sestese, Polisportiva Remo Masi e Firenze Ovest. Tutto in vista dell’esordio in campionato che per la Serie C maschile sarà il 12 ottobre, proprio sul campo della Rufina, e per la Serie D maschile è invece in programma il giorno precedente, sabato 11 ottobre, in casa del Club Arezzo.

La prima squadra il 16 settembre alle 20.45 ospiterà Firenze Volley. Il 23 settembre sarà la volta della Pallavolo Sestese (sempre alle 20.45 al Keynes), mentre il 25 settembre i pratesi faranno un secondo test con Firenze Volley, stavolta a campi invertiti (20.45 Pala Mattioli). Il 28 settembre l’appuntamento è col ‘Torneo Bacco’ di Rufina, mentre il 30 ultima rifinitura in casa della Pallavolo Sestese (20.45 al Pala Lilly).

Ecco anche i test della Serie D: il 17 settembre Volley Prato-Robur Scandicci (20.45 Maliseti), il 19 Volley Prato-Volley Vaiano (20.45, via Taro).