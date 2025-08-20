Capitan Civinini. Garanzia sotto rete

Tempo di conferme. Il Volley Prato è pronto per la nuova stagione ed il primo tassello importante a disposizione di Mirko Novelli è il capitano Mattia Civinini. Classe 2001, notoriamente duttile, disponibile ed innamorato della sua società di appartenenza. Mattia ha giocato da libero, attaccante, opposto sempre a disposizione della squadra e del gruppo. Dalla stagione scorsa ha anche il ruolo di capitano. Grintoso, generoso e con la maglia del Volley Prato come seconda pelle, niente di meglio per guidare un gruppo ringiovanito e che ha bisogno di figure di riferimento per affrontare la stagione 2025-26.

La prima di campionato è fissata per il 5 ottobre, calendario a settembre per sapere se la squadra di Novelli comincerà la sua nuova avventura al Keynes o fuori casa.

Questa la composizione del girone: Firenze Volley, Volley Prato, Cortona Volley, Volley Fucecchio, Firenze Ovest, Pol. Remo Masi, Colley Volley, Folgore San Miniato, Invicta Volley GR, GS VVF Tomei Livorno, Torretta Volley Livorno, Turris Pisa, Pall. Cascina, Migliarino Volley.