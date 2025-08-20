8 settembre, il Corteggio c’è. Programma (ridotto) della festa ma più giorni per la preghiera

Preparativi in corso per celebrare l’8 settembre, la festa più importante del calendario civile e religioso di Prato. La tradizione del Corteggio storico dell’8 settembre, giorno della Natività di Maria, si è sviluppata intorno alla devozione per la Sacra Cintola della Madonna custodita nella Cattedrale di Santo Stefano. In occasione del Giubileo della Speranza quest’anno, su richiesta del vescovo Giovanni Nerbini, sarà anticipata al 1° settembre la consegna delle chiavi dell’amministrazione comunale (con il commissario Claudio Sammartino) alla Diocesi per l’apertura della preziosa teca che contiene la reliquia, per favorire le espressioni di fede e i pellegrinaggi. La giornata dell’8 inizierà la mattina alle 10 in Duomo con il Solenne pontificale e la consegna dei Ceri da parte del Commissario straordinario Claudio Sammartino. La sera, alle 20, l’annuncio da parte della campana di Palazzo Pretorio “la Risorta” dell’uscita del Gonfalone da Palazzo comunale e la partenza del tradizionale corteo per le vie e le piazze del centro a cui prenderanno parte i gruppi storici della Provincia di Prato e delle Province limitrofe e le rappresentanze delle Città gemellate. Arrivo in piazza Duomo dove non ci saranno le tribune (causa la cancellazione del calendario degli appuntamenti musicali) ma sul lato di Palazzo Vestri saranno collocate 500 sedie e due maxischermi sul lato di Palazzo vescovile e di Corso Mazzoni. Alle 22 l’Ostensione del Sacro Cingolo concluderà il Corteggio Storico. In parallelo all’organizzazione del Comune, la Diocesi sta perfezionando quella che è la parte religiosa della festa e che durerà diversi giorni. La Sacra Cintola sarà esposta alla venerazione sull’altare dal 1° settembre in occasione del primo pellegrinaggio. La Sacra Cintola è di proprietà della Diocesi e del Comune di Prato, così il vescovo Giovanni Nerbini ha chiesto al commissario Claudio Sammartino se l’amministrazione fosse d’accordo a estrarre la reliquia mariana dall’altare prima del tempo previsto per dar modo ai pratesi di poterla vedere e pregare per più giorni, invece dei canonici tre. Sammartino ha dichiarato la disponibilità del Comune. I pellegrinaggi di preparazione si compiono dal 1° al 7 settembre, alle 17 rosario e a seguire messa nella cappella del Sacro Cingolo (tranne sabato 6). Lunedì 1° settembre pellegrinaggio Unitalsi, martedì 2 Comitato Nazarat (per i cristiani perseguitati), mercoledì 3 associazione Giovanni Paolo II, giovedì 4 Azione Cattolica, venerdì 5 parrocchia Gesù Divino Lavoratore. Sabato 6 si ricorda anche la Liberazione di Prato con esposizione del Sacro Cingolo dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 19. Alle 9,30 messa celebrata da monsignor Nedo Mannucci, con le amministrazioni comunali, provinciale e le autorità. Alle 11,30 canto de "Il mistero di Maria" e reposizione della reliquia. Alle 17,30 rosario del Sacro Cingolo e alle 18 messa prefestiva all’altare maggiore. Domenica 7 il Sacro Cingolo sarà esposto alla venerazione dei fedeli dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 19. Le messe saranno alle 9, alle 10,30 (con l’accoglienza delle nuove Dame del Sacro Cingolo), alle 12, alle 19 (preceduta dal vespro alle 18,45). Lunedì 8 è la Natività conosciuta anche con il nome di Madonna della Fiera. Il Sacro Cingolo sarà esposto dalle 7 alle 12 e dalle 16 alle 19. Alle 7,30 messa con pellegrinaggio della parrocchia di San Lorenzo a Campi Bisenzio; alle 8,30 messa con pellegrinaggio delle parrocchie di San Pietro e della Visitazione a Galciana. Alle 10,30 solenne pontificale presieduto da monsignor Giovanni Roncari, concelebrano il vescovo Giovanni Nerbini con il presbiterio. Presenti le autorità cittadine in forma solenne. Al termine benedizione con il Sacro Cingolo per i malati e offerta dei ceri per la cappella della Madonna da parte dell’amministrazione comunale. Alle 17 rosario, alle 17,30 vespri, presente il Capitolo di Santo Stefano, alle 18 messa. Alle 20 partenza del Corteggio per le vie della città e alle 22,30 ostensione della Sacra Cintola. Ogni giorno saranno a disposizione i sacerdoti per il sacramento della riconciliazione. Diretta di Tv Prato per la festa dell’8 settembre, come tradizione. M.S.Q.