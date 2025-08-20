Prato, ecco la prima amichevole. Mister Venturi scopre le carte

E’ tutto pronto per la prima amichevole ufficiale dell’Ac Prato. Oggi, alle 17, i biancazzurri scendono in campo allo stadio Lungobisenzio - a meno di problemi legati alle condizioni meteorologiche - contro il Grassina (e non contro il Figline, come originariamente comunicato), società che nella prossima stagione militerà nel girone B di Eccellenza. Vedremo se la formazione allenata da Marco Cellini rappresenterà un avversario probante per i lanieri, che nella giornata di giovedì scorso hanno disputato un allenamento congiunto con il Sansovino, altra squadra di Eccellenza. Al test parteciperà anche il trequartista Damiano Rinaldini, che ieri si è allenato con il gruppo a disposizione di mister Simone Venturi. Il trentenne ha rescisso con il Forlì ed è stato ufficializzato dal Prato. Durante la seduta mattutina di ieri, aperta ai tifosi (presente una trentina di spettatori), non si è visto Nicola Andreoli, al momento out a causa di un colpo subito nei giorni scorsi, mentre al via dell’allenamento c’era fra gli altri Gabriele Colzi, classe 2006. L’ex Cittadella, dopo aver svolto inizialmente i lavori con il resto della squadra, ha effettuato degli esercizi personalizzati, essendo reduce da un infortunio. La società biancazzurra sta valutando se metterlo sotto contratto. "Più o meno mancano tre o quattro elementi per completare la rosa - ha sottolineato il tecnico Venturi al termine della seduta - Stiamo lavorando intensamente sul mercato. Nel frattempo sono arrivati Iacoponi e Rinaldini, che sono due giocatori importanti. La società si sta muovendo bene, c’è solo da avere un attimo di pazienza: è giusto individuare i calciatori che riteniamo più funzionali alle nostre idee". Mancano ancora le quote 2006 (in attesa di novità sul fronte Colzi). "Sì, con loro dobbiamo chiudere il parco quote. Gli altri giovani che si sono uniti al gruppo possono giocare sia sull’esterno che al centro della difesa". Riguardo alla preparazione, Venturi ha aggiunto: "Il bilancio finora è positivo. Abbiamo svolto un ottimo lavoro al Ciocco, dove i ragazzi hanno mostrato un grande atteggiamento. Adesso ci aspettano tre partite prima dell’inizio del campionato". Dopo il test odierno con il Grassina, infatti, i lanieri torneranno in campo per l’amichevole casalinga di sabato (ore 17) contro la Lucchese e per la prima sfida ufficiale della stagione, fissata per il 31 agosto, quando i biancazzurri sfideranno il Seravezza nel primo turno di Coppa Italia. "Molto probabilmente i due test con Grassina e Lucchese saranno condizionati dalla parte atletica, perché questa è l’ultima settimana nella quale possiamo tenere dei carichi di lavoro importanti. Un pochino soffriremo, ma vediamo se saremo in grado di compiere un passo in avanti dal punto di vista tattico". Oggi non solo amichevole, ma anche l’occasione per presentare la nuova maglia della stagione che va ad iniziare.

Francesco Bocchini