Il bilancio della Provincia. Per scuole, strade e 325 ci saranno 4,2 milioni

Fondi per le scuole protagonisti dell’ultima seduta del Consiglio Provinciale. Prima della pausa estiva, il consiglio si riunisce per l’approvazione dell’assestamento generale e la verifica degli equilibri del bilancio 2025/2027.

L’atto ha riguardato sia la parte di competenza del bilancio di previsione, sia quella in conto residui, oltre alla situazione di cassa e agli accantonamenti previsti. Nel corso della presentazione, illustrata all’aula dal presidente della Provincia Simone Calamai, è stato confermato l’equilibrio del bilancio di previsione e la solida situazione finanziaria dell’Ente. L’assestamento ha comportato una variazione di bilancio necessaria per garantire la continuità delle attività dell’Ente nei prossimi mesi.

Grazie a una serie di finanziamenti acquisiti e all’utilizzo parziale dell’avanzo di amministrazione derivante dal bilancio consuntivo 2024, sono state stanziate ulteriori risorse per investimenti per circa 4,2 milioni di euro. Questi fondi rappresentano un importante sostegno per la realizzazione di numerose azioni a beneficio della qualità dei servizi rivolti ai cittadini.

Le risorse sono destinate a interventi già in fase di progettazione, tra cui il rifacimento dei servizi igienici in alcune scuole, come l’Istituto Buzzi e l’Istituto Datini, l’efficientamento energetico dell’Istituto Gramsci-Keynes, la sistemazione e il ripristino della scalinata d’ingresso dell’Istituto Buzzi, oltre all’acquisto di arredi per i nuovi edifici in costruzione, quali la succursale del Liceo Copernico e il Marconcino. Grande attenzione è stata quindi posta sulle necessità delle scuole, in particolare per i nuovi edifici in costruzione.

Anche gli stanziamenti per la viabilità delle strade provinciali rivestono un ruolo fondamentale, mirando a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sia sulle strade provinciali che sulla SR325. In particolare, grazie a un finanziamento regionale dedicato, sarà possibile avviare la progettazione di interventi per la nuova messa in sicurezza di alcuni ponti lungo questa importante arteria che collega Prato alla Val Bisenzio.

"Questo documento fotografa l’ottima situazione finanziaria della Provincia di Prato e l’attiva capacità operativa dell’Ente che, con grande dinamismo, porta avanti quelli che sono gli obiettivi che ci siamo prefissati con il bilancio di previsione — ha dichiarato il presidente Calamai — e con l’assestamento abbiamo compiuto ulteriori passi importanti nel campo degli investimenti, aggiungendo circa 4,2 milioni di euro di stanziamenti per interventi fondamentali su viabilità ed edilizia scolastica. Un assestamento che mette al centro le esigenze del territorio e dei cittadini, mediante un’azione concreta e multidimensionale".

Sulla 325, in seguito alle vicende degli ultimi due anni, relative alle frane, ai cedimenti di alcuni punti dell’asfalto e agli incidenti stradali che di fatto, ogni volta, bloccano la viabilità, è in atto uno studio che riguarda non solo la manutenzione ma anche soluzioni alternative. L’ultimo intervento della Provincia è del 30 luglio scorso e riguarda l’avvallamento nei pressi della rotatoria della Cartaia all’intersezione con la via di Spazzavento, a Vaiano. Sono state subito effettuate verifiche più approfondite per capire la natura del cedimento e programmare gli interventi di ripristino ed eventuale consolidamento.