Tanti interventi sulle criticità: "La sfida ora è la progettualità"

PISTOIANegli anni dei grandi stanziamenti di fondi per l’edilizia scolastica arrivati dal Pnrr, c’è un altro canale fondamentale per la Provincia e le scuole superiori ancora precedente all’emergenza Covid-19 ed è quello con la Fondazione Caript. Nell’arco dell’ultimo decennio, infatti, sono stati stanziati più di un milione e mezzo di euro serviti per interventi ugualmente fondamentali. A fare il punto con la stampa sono stati il Presidente della Provincia Luca Marmo ed il numero uno della Fondazione, Luca Gori. Sono state portate avanti opere di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici di secondo grado. Il riepilogo parte dal 2015 e 2016 con 318mila euro per gli infissi del Marchi-Forti di Pescia. Sempre nel 2016 è stata realizzata la nuova copertura e pavimentazione sportiva della palestra dell’istituto Alberghiero Martini di Montecatini Terme e sostituzione degli infissi per un importo complessivo di 200mila euro, interamente coperto dalla Fondazione. Si è poi passati al 2018 con Geometri Fermi, Duca D’Aosta, Fedi-Fermi e Salutati di Montecatini Terme con 277mila euro dalla Fondazione, ovvero il 35% del totale dei lavori.

"Nel corso dell’ultimo decennio – afferma Luca Marmo – sono stati molti gli interventi straordinari che hanno interessato le nostre scuole superiori. Tuttavia, le necessità restano ancora numerose. Il contributo della Fondazione è stato ed è determinante per dare avvio a progettazioni e cantieri". Venendo agli interventi più recenti, nel 2024 la Fondazione ha stanziato 500mila euro per progetti tra cui sono il rifacimento della centrale termica dell’Agrario Barone De’ Franceschi e l’incarico professionale relativo alla validazione del progetto di fattibilità per l’adeguamento sismico e impiantistico dell’Auditorium di Pistoia. Infine, per l’anno in corso, altro mezzo milione di euro per gli incarichi progettuali per la riqualificazione dell’Istituto Lorenzini di Pescia, la manutenzione straordinaria del Plesso B del De’ Franceschi e alla redazione dei certificati di prevenzione incendi per vari istituti scolastici.

"Ogni anno dedichiamo importanti risorse – aggiunge Luca Gori – in base a una progettualità condivisa con la Provincia e gli altri enti locali : questo consente, grazie al costante confronto, di intervenire sulle criticità. Ora la sfida vera è rafforzare questa azione di riqualificazione di strutture in progettualità per la didattica, per l’educazione, per la scelta consapevole del futuro".