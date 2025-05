"Bilancio in ottima salute". Avanzo da 2 milioni di euro

Un avanzo di amministrazione di quasi due milioni, 1.941.000 per la precisione, di cui 240 mila euro libero, (sarà destinato alla manutenzione delle strade), non vincolato, come accade per legge, per coprire ad esempio somme di difficile esigibilità e riscossione. Le entrate correnti sono oltre 3 milioni e il fondo cassa di oltre un milione e mezzo.

I numeri testimoniano una buona salute per lo strumento contabile del Comune di Montecarlo, con il rendiconto di gestione 2024 che avrà a breve il via libera dal consiglio comunale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità di 558.221 euro, altri accantonamenti 155.843, vincoli derivanti da leggi e principi contabili di 440.985, vincoli derivanti a trasferimenti 505.852, parte destinata ad investimenti 40.032. "La gestione 2024 dell’esercizio finanziario – spiega il consigliere con delega al bilancio Andrea Tocchini, - ha visto la realizzazione di numerose opere pubbliche. Per il sociale la spesa è stata di 553.556 euro. E’ stato rispettato il limite di indebitamento con incidenza degli interessi sulle entrate correnti pari al 1.13 % (il limite deve essere inferiore al 10 %). I finanziamenti ancora da pagare al 31 dicembre 2024 ammontavano a 816.000, contro un 1.104.628 dell’anno precedente.

Non è stato necessario il ricorso ad anticipazioni di tesoreria. Il nostro Comune ha inoltre rispettato tutti i parametri di finanza pubblica, incluso l’indicatore di tempestività dei pagamenti, che si assestano a 9 giorni rispetto ai 30 previsti dalla legge. Il miglior risultato è con un ulteriore calo di indebitamento pro-capite da 230 a 185 euro, con un calo di circa il 20%. Abbiamo mantenuto i conti in ordine, - conclude Tocchini - senza ricorrere a debiti aggiuntivi, un avanzo disponibile che ci consente di affrontare con serenità le future sfide. Tutti elementi che concorrono a delineare lo stato di salute dell’ente, confermando la validità della strada intrapresa dell’amministrazione comunale per conseguire gli obbiettivi prefissati contenuti negli indirizzi di governo e nelle linee programmatiche 2024-2029. Ringrazio tutto il team dei dipendenti degli uffici dell’Ente per la dedizione al lavoro che ha permesso questi risultati".

Massimo Stefanini