Menesini in Regione. Il Pd di Capannori chiede di candidare l’ex sindaco

Candidare Luca Menesini alle elezioni regionali dell’ottobre prossimo: ecco la proposta avanzata dal Pd di Capannori, a seguito di una partecipata assemblea comunale del partito tenutasi nei giorni scorsi ed aperta anche ai simpatizzanti. La proposta di candidatura è stata approvata da tutti i presenti in modo unanime e trasversale: a Capannori, insomma, il Pd ha deciso di parlare con una voce unica e di puntare sul già due volte sindaco e presidente della Provincia. A convergere su Menesini, anche la componente della sinistra interna.

L’assemblea comunale del Pd capannorese ha dato vita ad un documento in cui si propone la sua candidatura nell’ottica, viene sottolineato, di mettere a disposizione dei cittadini una figura politica e amministrativa indubbiamente autorevole e riconosciuta dalle persone del territorio.

"Il Pd comunale di Capannori riconosce unanimemente le qualità amministrative, di innovazione e di ascolto dei cittadini dimostrati in questi anni da Menesini, nei ruoli di sindaco di Capannori e di presidente della Provincia - si legge nel documento – Il Pd di Capannori, consapevole della grande responsabilità che ha nell’essere alla guida del Comune di centrosinistra più grande della provincia di Lucca, ha pertanto fatto una valutazione approfondita del quadro nazionale, regionale e provinciale, ed è pronto a fare la sua parte perché il Pd e l’intero centrosinistra riconquistino il governo della Toscana. In quest’ottica, considerata anche la buona aderenza fra le linee nazionali del Partito Democratico e le politiche portate avanti in questi anni dall’amministrazione comunale di Capannori (pensiamo ai temi come la sanità territoriale, l’ambiente, la lotta al cambiamento climatico, la scuola, il sostegno ai lavoratori e alle fasce più fragili della comunità) siamo certi che mettendo a disposizione del Pd provinciale e regionale Luca Menesini per la prossima sfida regionale, mettiamo a disposizione una delle figure politiche e amministrative più riconosciute dai cittadini della nostra provincia come punto di riferimento capace, appassionato e serio".

In casa Pd, dove la sfida per uno, massimo due seggi, era già affollata si arricchisce così di un nuovo nome. La lotta, se verranno confermate le indiscrezioni, sarà davvero all’ultimo voto, visto che in campo dovrebbero scendere oltre ai consigliere uscenti Puppa e Mercanti, anche gli ex sindaci di Lucca e Camaiore, rispettivamente Tambellini e Del Dotto.