Prato, missione trasferta. L’appello della Curva

Siamo all’antivigilia del secondo impegno in campionato del Prato. In occasione della seconda giornata del girone E, in programma domenica (calcio d’avvio alle 15), i biancazzurri faranno visita al Camaiore. Il match si terrà allo stadio comunale Buon Riposo di Seravezza. La società di casa ha reso note le modalità di accesso: i biglietti saranno in vendita esclusivamente presso il botteghino dell’impianto il giorno della gara, a partire dalle 13:30. Questi i prezzi dei tagliandi: tribuna coperta 15 euro; ridotto over 65 10 euro; ragazzi fino a 14 anni ingresso gratuito; gradinata ospiti 10 euro. E’ attesa una presenza importante dei tifosi lanieri. A questo proposito, gli ultras della Curva Ferrovia Matteo Ventisette hanno lanciato un appello per cercare di portare più sostenitori possibili in Versilia. Il ritrovo per la partenza è fissato per le 13 di domenica, fuori dallo stadio Lungobisenzio. Parlando sempre di tifo, nella giornata di ieri gli abbonamenti venduti hanno raggiunto quota 767. Dopo la partenza sprint, si è registrato un fisiologico rallentamento, ma i numeri continuano a crescere. L’obiettivo delle 800 tessere staccate è vicino e il popolo biancazzurro ha ancora tempo per fare ancora meglio. Tornando alle questioni prettamente di campo, ieri la formazione allenata da mister Simone Venturi si è allenata al Mauro Ribelli di Viaccia. Assenti ovviamente gli infortunati Alessio Sarpa e Nicola Andreoli, mentre a parte ha lavorato Gabriele Colzi. Da valutare le condizioni di Andrea Settembrini. Il centrocampista classe ‘91 già nella settimana scorsa non aveva potuto prendere parte a tutte le sedute con il resto del gruppo e infatti contro l’Orvietana non era stato schierato da titolare, ma solo nella pare finale del match. Anche in questi giorni, fatta eccezione per martedì, l’ex Arezzo non ha lavorato coi compagni e per questo motivo le possibilità di vederlo dal primo minuto contro il Camaiore sembrano piuttosto basse. In compenso, Venturi avrà regolarmente a disposizione Isaia Lattarulo, di rientro dopo aver scontato la squalifica. Il 27enne milanese si candida per una maglia da titolare in mezzo al campo al posto di Damiano Rinaldini oppure insieme all’ex Tau. In questo secondo caso resterebbe in panchina Mattia Mencagli, con il cambio di modulo da 4-3-1-2 a 4-3-2-1, con il doppio trequartista (Rinaldini appunto, oltre a Simone Greselin) dietro all’unica punta Bryan Gioè. Domenica, il bomber dei lanieri proverà a replicare la prestazione inscenata al Buon Riposo di Seravezza in Coppa Italia, quando ha firmato una doppietta decisiva per il passaggio del turno. Oggi altro allenamento a Viaccia per il Prato, mentre domani Risaliti e compagni lavoreranno al Lungobisenzio.

Francesco Bocchini