Terrore in strada. Aggredisce e molesta due ragazze, di cui una minorenne: arrestato

Città della Pieve, 1 settembre 2025 - Aveva aggredito e molestato due ragazze, di cui una minorenne, per strada: arrestato e rinchiuso in carcere a Capanne il molestatore, che tra l'altro spacciava anche. Protagonista della vicenda un 33enne albanese, residente a Città della Pieve, responsabile dei reati di violenza sessuale, cessione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli episodi contestati sono avvenuti tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto. Secondo le indagini in capo all'Arma, l’uomo ha molestato una ragazza di 16 e una di 29 anni. Il 33enne è accusato di avere bloccato la minorenne e dopo averla palpeggiata, avrebbe anche tentato di baciarla, scappando a causa delle urla della giovane vittima. L’altra ragazza sarebbe stata afferrata con violenza al collo, immobilizzata e baciata contro la sua volontà. In una delle due occasioni l’uomo aveva anche ceduto alla vittima una dose di cocaina. Sentendo le due giovani e raccogliendo informazioni, i Carabinieri sono riusciti a individuare l’uomo e a denunciarlo anche per resistenza a pubblico ufficiale, avendo tentato di opporsi durante un controllo.