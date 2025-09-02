Quel cappellino della premier

Gabriele Canè
Cronaca
Più soldi da Roma per le Università. Atenei, sul piatto oltre 161 mila euro
2 set 2025
SILVIA ANGELICI
Cronaca
Aumentano gli stanziamenti pubblici del 3%. Il ministro Bernini: "Un modo per far crescere l’Italia" .

Aumentano le risorse per le università dell’Umbria. È di 161.942.977 euro lo stanziamento previsto per il 2025 dal Fondo di Finanziamento Ordinario (Ffo), il principale strumento per l’assegnazione delle erogazioni pubbliche agli atenei per le spese di funzionamento e del personale. Il Ministro Anna Maria Bernini ha firmato il decreto che va a ripartire il Fondo a tutte le università. Per quelle dell’Umbria l’incremento rispetto al 2024 è del 3% e del 17,45% rispetto ai 137.886.776 euro stanziati nel 2019.

"Un Paese che crede nel futuro investe nell’Università e nella Ricerca, perché è questa la strada della crescita. E il Fondo di Finanziamento Ordinario destinato a tutti i nostri atenei è l’asse portante di questo percorso. Quest’anno la dotazione del Fondo è aumentata di 336 milioni rispetto al 2024, fino a raggiungere un totale di 9,4 miliardi. Possiamo essere orgogliosi di un cammino che sa difendere le sue priorità: valorizzare i giovani, attirare talenti, accettare le sfide di un mondo in rapido cambiamento. Abbiamo l’ambizione di poter avere un ruolo da protagonisti: perché se facciamo crescere la nostra Università, cresce l’Italia", commenta il Ministro Bernini.

In dettaglio, l’Unipg riceverà 145.708.463 euro (rispetto al 2024 il 3% in più), mentre l’università per Stranieri, sempre di Perugia, potrà contare su un finanziamento di 16.234.514 (+2,5%). L’incremento dei finanziamenti alle università umbre si inserisce in un quadro di generale crescita delle risorse destinate agli atenei italiani. Il Fondo di Finanziamento Ordinario ammonta quest’anno a 9,4 miliardi di euro con uno stanziamento di 336 milioni di euro in più rispetto al 2024.

La comunità studentesca e i direttori dei vari Dipartimenti spera in questa nuova boccata d’ossigeno, viste le condizioni in cui versano numerose strutture universitarie, che necessitano di interventi di ristrutturazione e ammodernamento.

