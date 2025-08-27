"Via Innamorati. Il merito è nostro"

Anche sugli alloggi universitari di via Innamorati la solita polemica su chi va attribuito il merito dell’iniziativa. "Siamo contenti per l’ennesimo taglio del nastro di questo governo regionale, peccato che ancora una volta si tratti di progetti avviati e finanziati grazie alla precedente giunta di centrodestra. L’inaugurazione del nuovo padiglione C del Collegio Innamorati di Perugia è solo un’altra passerella della sinistra, pronta a intestarsi meriti che non le spettano. L’intervento, infatti, è stato interamente avviato e finanziato sotto la guida della Giunta Tesei e della precedente dirigenza di Adisu. La sinistra si limita a raccogliere i frutti del lavoro altrui senza aver mosso un dito" dichiarano in una nota congiunta i consiglieri regionali di opposizione. Il presidente attuale di Adisu, Giacomo Leonelli ha ringraziato il suo predecessore, ma questo al centrodestra. "Il nostro obiettivo – proseguono le opposizioni – è sempre stato chiaro: rendere l’Umbria più attrattiva per gli studenti italiani e stranieri, garantendo alloggi moderni, sicuri e accessibili. A questo fine abbiamo messo in campo impegni finanziari e progettuali senza precedenti. Durante i cinque anni di governo del centrodestra, sono stati programmati e finanziati importanti interventi strutturali, che hanno dato un impulso decisivo alla residenzialità universitaria".