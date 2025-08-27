Gubbio si infiamma con il Doc Fest. Attesa per Finardi e i Coma Cose

È pronto a entrare nel vivo il Gubbio Doc Fest 2025, che prosegue con il ricco calendario di appuntamenti. Partono domani gli eventi più attesi, con piazza Grande – dove è già stato allestito il palco grazie all’aiuto dei volontari del Doc Fest – che si renderà ancora una volta assoluta protagonista. La location ospiterà infatti tre concerti imperdibili per un viaggio tra passato, presente e futuro: si parte domani sera alle 21.30 con Eugenio Finardi e il suo "Tutto – ’75-’25", in un concerto che vuole ripercorrere 50 anni di carriera del cantautore, tra grandi successi e nuovo brani: da “Sugo“ del 1976 e “Roccando Rollando“ del 1979 fino ad arrivare alle più recenti raccolte come “Sessanta“ e “Tutto“ del 2025. (biglietti su TiteckOne e Ticketitalia).

Il giorno dopo spazio all’emergente romana Coca Puma con ingresso gratuito, mentre sabato sarà il duo sanremese dei Coma_Cose, con il concerto dal titolo “Specchiarsi nel presente“, a prendersi la scena sul palco di piazza Grande dalle 21.30. Il titolo del concerto fa pensare a una riflessione sul "presente" delle loro esperienze musicali e personali, mescolando come loro solito generi musicali diversi trattando i più svariati temi.

Il Doc Fest, però, non è solo musica, ma anche valorizzazione e promozione del territorio. Tra gli eventi già passati, si annoverano la camminata inaugurale con il CAI, una degustazione di verdicchio condotta da Enzo Mecella in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier (AIS), mentre il giorno seguente spazio al FAI (Fondo Ambiente Italiano), che ha accompagnato i partecipanti alla scoperta di Ottaviano Nelli.

Federico Minelli