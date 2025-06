Marianelli nuovo rettore. Vittoria netta al ballottaggio: "Partecipazione e ascolto"

"Grazie a tutte e tutti che hanno sostenuto il progetto che dice ‘noi prendiamoci cura’ e che mette al centro la partecipazione e l’ascolto. Grazie per il segnale ampio di consenso che significa anche la volontà di costruire insieme e lavorare insieme per le sfide che ci aspettano in questi sei anni e con le difficoltà che ci saranno. L’ho detto più volte, non facciamo miracoli, ma questo sì lo possiamo fare: lavorare insieme per costruire il futuro dell’Unipg, per continuare questa tradizione".

Con 727 voti il professor Massimiliano Marianelli, docente di Storia della filosofia e direttore del Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione, è il nuovo rettore dell’Ateneo perugino. Un risultato quasi annunciato e consacrato dalle urne. Marianelli stravince infatti su Daniele Porena (336 voti), che nello stesso Dipartimento insegna Diritto costituzionale e pubblico. La svolta di questo secondo round è stato l’appoggio, comunicato poco dopo l’esito del primo turno, del professor Luca Gammaitoni a Marianelli, che con 289 voti aveva sfiorato lo “spareggio” con Porena. I due hanno stretto un accordo che prevede, tra le altre cose, l’assegnazione della delicata delega della sanità a Gammaitoni. E proprio la scelta del prorettore, dei delegati e in generale dell’assetto di governo sarà ora la partita da seguire. Porena, che pure era consapevole di quanto la rimonta fossa ardua, ha comunque voluto giocare fino in fondo “la partita” per l’ermellino, smentendo possibili voci di un ritiro. "Partecipazione e lavorare insieme" sono le prime parole d’ordine di Marianelli rettore dell’Università degli Studi di Perugia per i prossimi sei anni. "Posso dire che in questo percorso di cinque mesi – aggiunge Marianelli - in qualche modo l’ho sentito dall’inizio che questa strada aveva un senso, un orizzonte, perché era qualcosa che era stato richiesto. Io mi sono messo a disposizione di persone che volevano contribuire a portare avanti questo progetto, che vive di reciprocità. In qualche modo ero sicuro che questo progetto aveva solide basi perché viene da persone e relazioni".

Congratulazioni al numero uno di Palazzo Murena anche dalla presidente della Giunta Stefania Proietti. "Rivolgo al nuovo rettore Massimiliano Marianelli – dice Proietti - i migliori auguri di buon lavoro a nome di tutta la Regione Umbria. La nostra Università è un’istituzione cardine, un luogo in cui si formano i talenti e si costruisce il pensiero critico necessario ad affrontare le grandi sfide del nostro tempo. La nostra Università ha oggi il compito di rafforzare la propria missione pubblica, valorizzando l’eccellenza della didattica, della ricerca e del trasferimento tecnologico. In Marianelli riconosciamo una figura capace di guidare questo processo, valorizzando i saperi e creando connessioni sempre più forti tra il mondo accademico, il tessuto produttivo e la pubblica amministrazione. Ci attende un lavoro comune per rendere sempre più attrattiva e internazionale l’Università di Perugia – ha aggiunto Proietti – con un impegno condiviso per trattenere i nostri giovani, attrarre nuovi studenti e rafforzare il legame tra sapere e territorio. L’Università è una casa aperta alle idee e al futuro: costruiremo insieme percorsi di crescita che abbiano al centro il valore della conoscenza come bene pubblico".

Silvia Angelici