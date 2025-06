"Viverla con creatività: è la vostra occasione"

PERUGIA - "La Maturità non è solo un’espressione legata all’acquisizione nozionistica, ma un cambio di marcia verso un’evoluzione emotiva e affettiva. Fossi in voi, la vivrei come una grande possibilità: quella di conquistare e saper gestire la vostra realtà interiore e sociale, dimostrando alla commissione d’esame una capacità di adattamento ad un mondo sempre più complesso". Stefano Pieri, psicoterapeuta e “psicologo della strada“, lavora con le scuole nell’ambito della rubrica televisiva “Uno mattina in famiglia“. Ascolta e coglie le aspettative dei giovani e questo è il suo messaggio ai ragazzi che oggi sono alle prese con il primo scritto degli Esami. "E’ chiaro - prosegue Pieri - che poi c’è sempre la paura di non superare una prova, le incertezze o il blocco durante gli orali. Proprio in questa fase dovete giocarvi le carte migliori. Mostrate il vostro equilibrio emotivo, la vostra voglia di vivere la vita con caparbietà e con forza, di proiettarvi in avanti per migliorare in modo creativo la vostra esistenza".

Ecco ci siamo: il rito ha inizio. In Umbria, tra quelli dei licei, degli istituti tecnici e dei professionali, saranno 7.765 i ragazzi che tornano in classe. Si parte con il tema di italiano, valido per tutti gli istituti. A seguire domani la seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. E poi la volata degli orali. Come allontanare la paura? "Siate pronti ad attivare la vostra creatività - suggerisce Pieri -. Quella che ogni giorno vi metterà difronte alla soluzione più giusta ed equilibrata alle difficoltà che strada facendo inevitabilmente incontrerete. Ragazzi, auguri".

Silvia Angelici