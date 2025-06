Utl, gli allievi festeggiano l’anno

Tempo di vacanze anche per gli studenti dell’Università del tempo libero. Una grande festa al Mudac per la chiusura dell’anno accademico, dove gli studenti hanno realizzato performance di fine corso su quanto appreso nei corsi di teatro. Mentre in biblioteca si è svolta la mostra degli allievi dei corsi di pittura e ceramica. E non è finta: giovedì 12 giugno il giardino della scuola elementare ’Gentili’ ospiterà l’esibizione del corso di danza. "L’Utl con queste performance ci ha restituito tutto il senso dello stare bene insieme e la positiva ricaduta della formazione permanente - ha commentato l’assessore alla Cultura Gea Dazzi -. Due obiettivi che non hanno età e che grazie ai bravissimi insegnanti e ai talentuosi discenti, che non hanno timore di mettersi in gioco, sono stati pienamente raggiunti". L’Università del tempo libero Claudia Bagnoni, promossa dal Comune di Carrara dal 1988, è nata con l’obiettivo di creare occasioni di arricchimento culturale, sviluppando nuovi interessi con un utilizzo qualificato del tempo libero. Promuove la formazione e l’educazione permanente, favorendo la socializzazione e gli scambi culturali, proponendo un’offerta formativa ampia e diversificata, articolata in corsi e laboratori in ambito culturale artistico, linguistico, espressivo e motorio. L’attività ha una doppia valenza di ordine sociale e culturale, poiché offre la possibilità di trascorrere il tempo libero in maniera creativa e intelligente, con l’opportunità di coltivare nuove relazioni di amicizia e conoscenza.