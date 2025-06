Parco comunale. Un vero teatro per i bambini

E’ stato un pomeriggio carico di emozioni, musica e partecipazione. E’ il pomeriggio al parco comunale di Terricciola che si è trasformato in un teatro a cielo aperto per ospitare lo spettacolo di fine anno della scuola primaria, tappa conclusiva del progetto didattico "Viaggio a tempo di musica", ideato da Marco Vanni in collaborazione con la Premiata Filarmonica Monterosso. Protagonisti della giornata sono stati i bambini e le bambine della scuola primaria di Terricciola che - con la loro spontaneità e il loro entusiasmo - hanno regalato al pubblico un momento di vera magia.

Tante le famiglie presenti, insieme a insegnanti, cittadini e rappresentanti dell’amministrazione comunale, per vivere insieme un’occasione di festa, ma anche di riflessione sul valore della scuola come luogo di crescita condivisa. "Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, - spiega l’assessore all’istruzione, al sociale e alle politiche nell’ambito della disabilità, Adele Cantini, presente allo spettacolo -. Quando penso alle insegnanti, le immagino come artiste che modellano con pazienza piccoli pezzi di argilla. Non è importante che la forma sia perfetta, ma che piano piano queste forme riescano a stare in piedi da sole. La scuola fa proprio questo, aiuta i nostri bambini a crescere e a prendere il volo. È il cuore pulsante della nostra comunità, e continueremo a sostenerla e ad ascoltarla perché il futuro passa da qui".