Movida violenta. Giovane finisce in manette

Pugno al volto di una vigilessa e calcio sul ginocchio di un carabiniere: protagonista un 24enne pregiudicato, arrestato nella notte tra sabato e domenica scorsi per resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale. Poco dopo la mezzanotte, riferisce l’Arma, una pattuglia della polizia locale è intervenuta per una lite tra ragazzi nei giardini Furio Miselli, trovando sul posto alcuni giovani, tra cui il 24enne in evidente stato di alterazione. Alla richiesta di calmarsi ed esibire i documenti, il ragazzo ha iniziato a inveire contro gli agenti offendendoli ripetutamente. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri ma la situazione è degeneratam con il giovane che ha colpito al volto un’agente della polizia locale. Inevitabile la colluttazione con le forze dell’ordine che hanno cercato di contenerlo, ma al momento di esser caricato nell’auto di servizio per esser portato in caserma, il giovane ha sferrato un calcio sul ginocchio di uno dei carabinieri. Proprio per il suo stato di alterazione, il 24enne è stato accompagnato al pronto soccorso dove è risultato aver assunto alcol e cannabinoidi. Si sono rivolti ai medici dell’ospedale Santa Maria anche la vigilessa e il carabiniere contusi, che hanno riportato rispettivamente cinque e quattro giorni di prognosi. Il giovane è stato ristretto ai “domiciliari“ e lunedì pomeriggio si è svolta l’udienza per direttissima, all’esito della quale il giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto ne confronti del 24enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono state attivate nei suoi confronti anche le procedure per l’emissione da parte del questore delle misure di prevenzione dell’avviso orale e del Daspo urbano.