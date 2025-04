Violentata in città nella notte. La ragazza tornava a casa. Un 26enne è a processo

La 24enne era appena uscita da un pub e si stava dirigendo verso casa. Era la notte fra il 7 e l’8 dicembre scorso in città. Un ragazzo, coetaneo – secondo quanto ricostruito – l’avvicinò offrendosi di accompagnarla, ma in realtà aveva ben altri progetti. Era una scusa: secondo l’imputazione con il quale il giovane è a processo per violenza sessuale – si torna in aula a fine mese – costrinse la ragazza ad appartarsi contro la sua volontà: poi approfittando di una caduta a terra della giovane le usò violenza sessuale, nonostante lei lo pregasse di smetterla. Un reato, che la procura contesta con l’aggravante di averlo commesso approfittando di circostanze di luogo e di tempo tali da ostacolare la pubblica e la privata difesa per la zona buia e appartata, e in piena notte. La 24enne, liberatasi dalla presa, tornò a casa, e il giorno dopo sporse denuncia contro ignoti ai carabinieri che avviarono subito indagini capillari ed approfondite. Fondamentali, per individuare il 26 enne straniero – venne spiegato dopo l’arresto – fu l’accurata analisi dei filmati registrati dall’impianto di videosorveglianza comunale. Una volta messi insieme tutti gli elementi scattò il blitz per la ricerca del soggetto, in esecuzione del provvedimento di custodia cautelare in carcere, nel frattempo, emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pisa. Con decreto di giudizio immediato – agli atti referti medici, immagini delle telecamere e dichiarazioni della persona offesa – il 26enne è stato mandato a processo dove lo assiste l’avvocato Gabriele dell’Unto. Ieri la prima udienza è stata rapidamente rinviata per l’assenza di testimoni.

Carlo Baroni