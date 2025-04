Terrore in piazza Grimana: rapinatori minacciano due giovani per orologi e soldi

Perugia, 29 aprile 2025 – Un giovane era fermo in macchina nei pressi della fermata dell'autobus nella centralissima piazza Grimana, quando è stato avvicinato da tre ragazzi: con il pretesto di chiedergli una sigaretta, hanno cercato di immobilizzarlo e strappargli l’orologio dal polso. La vittima è però riuscita a opporsi alla violenza e ad allontanarsi con l’auto. Subito la denuncia ai carabinieri, che, giunti sul posto, si sono poi imbattuti in un 19enne che era stato appena rapinato, nella vicina in via Pinturicchio, da tre persone che avevano attuato il medesimo modus operandi.

Il giovane, a seguito della violenza subita era stato costretto a consegnare tutto il denaro che aveva nel portafogli. La vittima ha indicato ai militari il vicoletto dove si erano appostati, ma questi, alla vista dei carabinieri, si sono dati a precipitosa fuga. Inseguiti dai militari, due dei tre uomini, di cui uno minorenne, sono stati bloccati e condotti in caserma, ove sono stati riconosciuti, da entrambe le vittime, quali autori dei reati commessi.

I due malviventi sono stati dichiarati in arresto per la rapina commessa e si procederà “a piede libero” per quella tentata. Al termine delle formalità di rito, il maggiorenne è ora nel carcere di Perugia - Capanne, mentre il minore è stato accompagnato presso il Centro Prima Accoglienza di Firenze.