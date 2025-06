Congresso Pd, Pasquali avanti. Trappolino in vantaggio solo a Terni

Devono ancora votare circa la metà dei circoli disseminati in Umbria, ma nel Partito democratico – con i suoi 5mila iscritti – si stanno già delineando con una certa evidenza i primi risultati. Per il ruolo di segretario regionale, Sandro Pasquali, sindaco di Passignano, a capo della mozione "Passione democratica", al momento è in vantaggio con oltre il 70 per cento dei consensi su Carlo Emanuele Trappolino, ex parlamentare di Orvieto, e leader dell’altra mozione "Casa democratica".

Chi otterrà la maggioranza dei voti degli iscritti, succederà a Tommaso Bori, oggi vicepresidente della giunta regionale dell’Umbria e figura chiave delle ultime vittorie elettorali del centrosinistra. Bori, assieme a larga parte dei sindaci e dei consiglieri regionali, sostiene come noto Pasquali, mentre Trappolino può contare sull’appoggio dei parlamentari tifernati Walter Verini e Anna Ascani, del consigliere regionale Stefano Lisci e di parte consistente del gruppo dirigente ternano. Proprio a Terni, infatti, Trappolino sta mostrando una forza maggiore, trainato dalla candidatura alla segreteria provinciale con la sua stessa mozione del consigliere comunale Dem, Pierluigi Spinelli il quale attualmente è in vantaggio con circa il 60 per cento dei consensi sul sindaco di Baschi, Damiano Bernardini, che rappresenta la mozione "Passione Democratica" (quella di Pasquali per capirci). A quanto pare però proprio Bernardini potrebbe recuperare voti con le votazioni nei circoli di Orvieto, Narni e più generali nei territori extra rispetto al capoluogo ternano.

Più schiacciante – oltre l’80 per cento – è attualmente il vantaggio nella provincia di Perugia di Lodovico Baldini, ex sindaco di Valtopina candidato per la mozione “Passione democratica”, sul sindaco di Castiglione del Lago ed esponente della mozione “Casa democratica” Matteo Burico. Quest’ultimo è risultato al momento prevalere solo in un circolo del proprio comune. I due, va ricordato, si contendono la segreteria provinciale del Partito democratico. Quanto al capoluogo regionale, sembra al momento una roccaforte del duo Pasquali-Baldini, che ieri sera nel circolo di Madonna Alta ha ottenuto il 100 per cento dei voti degli oltre 70 iscritti al circolo. Celebrati nel frattempo anche tre congressi comunali, con l’elezione di tre nuovi segretari: Alessandro Santini a Gulado Tadino, Filippo Corbucci confermato a Umbertide, Mirko Fagioli a Corciano e Luciano Palazzeschi a Norcia.