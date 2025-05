Riapre la sede Pd di via Mazzini. Elly Schlein al taglio del nastro

Giornata “ternana“ per la segretaria del Pd, Elly Schlein, che prima ad Amelia ha incontrato il candidato sindaco del centrosinistra, Pompeo Petrarca, e poi a Terni ha inaugurato la riapertura della storica sede del partito, in via Mazzini. "Abbiamo appena riaperto la sede storica del Partito Democratico a Terni! Grazie a una colletta tra iscritti, militanti e dirigenti del partito in poche settimane l’abbiamo riacquistata e ora può tornare ad essere luogo di dibattito e mobilitazione, aperto alla comunità e ai bisogni delle persone. Avanti così, siete la nostra forza e il nostro orgoglio", così la segretaria dem via social.

"L’8 e il 9 giugno tutte le cittadine e i cittadini possono votare contro la precarietà, per la cittadinanza, per la sicurezza del lavoro, per la dignità del lavoro, perché l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, lo dice la nostra splendida Costituzione, ma non può essere fondata sul lavoro povero, sfruttato, sui salari bassi, sul lavoro poco sicuro", così Schlein inaugurando la sede Pd ternana. "Per questi motivi - ha aggiunto – invitiamo tutte e tutti ad andare a votare. Cittadini e cittadine al referendum possono decidere se cambiare delle leggi e riuscire a migliorare la condizione di vita e di lavoro. Non soltanto di lavoro, ma anche di vita perchè il quinto referendum è quello sulla cittadinanza e noi lo sosteniamo perchè pensiamo che chi nasce o cresce in italia sia italiano. Vorrei tanto sapere che cosa ne pensa la presidente Meloni dell’invito a disertare le urne da parte del presidente del Senato La Russa e di altri esponenti del centrodestra". In serata Schlein a Perugia, a sostegno del referendum.