I risvolti del voto amministrativo. Proietti e Bori superano il test

Non è un caso che l’intera giunta regionale ieri sera fosse ad Assisi a festeggiare il successo di Valter Stoppini, colui che ha rivestito il ruolo di vice di Stefania Proietti e che ora è sindaco. Il suo successo e quello del centrosinistra è stata la conferma del buon governo e della continuità, dicono i vincitori. Un successo, quello di Stoppini, che fa notizia, certo. Ma avrebbe fatto molto più rumore una sua sconfitta poiché avrebbe suonato come una prima parziale bocciatura per il Governo regionale.

I motivi sono fin troppo semplici: è la prima elezione in Umbria dopo quella della Regione ed è la città della Governatrice. Se il centrosinistra a traino Pd avesse perso Assisi, la lettura, insomma, sarebbe stata scontata: Proietti e il vicepresidente Tommaso Bori bocciati dopo sei mesi di governo e con essi la scelta di aumentare le tasse agli umbri. Ecco perché la Giunta regionale era tutta ad Assisi: i sorrisi davanti alle telecamere erano lo specchio della felicità è vero, ma anche il volto del pericolo scampato. Di sicuro ancora una volta i territori grandi e piccoli hanno deciso in ‘autonomia’. E la continuità è stata scelta non solo ad Assisi, ma anche ad Amelia – dove ha vinto un altro vicesindaco, quello di Laura Pernazza ora consigliere regionale – e pure a Santa Maria Tiberina, che ha visto prevalere Rinaldo Mancini, ex presidente della pro loco che sostituirà Letizia Michelini, oggi consigliere regionale. Quanto ai votanti, siamo alle solite: alle urne solo due elettori su tre, con un leggero calo rispetto alla precedente tornata.

"Ottimo risultato ad Assisi con Valter Stoppini – afferma intanto il candidato a segretario regionale del Pd, Sandro Pasquali – passaggio di testimone che conferma il buon governo del centrosinistra e rilancia la futura azione amministrativa in Comune: complimenti a Valter e a tutti i consiglieri eletti".

"Ad Amelia, festeggiamo una bellissima vittoria frutto anche della buona amministrazione di Laura Pernazza – fa sapere la segreteria regionale di Forza Italia - . I migliori auguri di buon lavoro e i più sentiti complimenti al nuovo sindaco Avio Proietti Scorsoni, con lui ringraziamo tutti coloro che si sono spesi per rendere possibile questo risultato, un ringraziamento particolare alla segreteria comunale di Forza Italia e ai nostri candidati"..